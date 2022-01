Catalunya pateix un important dèficit d'infermeres

La sisena onada de la Covid ha posat de nou en tensió l'assistència sanitària, tant a l'atenció primària com a la hospitalària. Davant l'increment de contagis, Salut va autoritzar a finals del mes de desembre la contractació d'estudiants de l'últim curs de medicina i infermeria. El personal d'infermeria insisteix que calen més professionals. Consideren que cal augmentar la ràtio d'infermeres, no només ara, a causa de la pandèmia, sinó per sempre. En parlem amb la Paola Galvany, que és la presidenta del col.legi d'infermeres i infermers de Barcelona, que ens explica que: “El fet que faltin infermeres és un fet mundial. Però nosaltres estàvem molt ben acostumats a tenir-ne moltes infermeres tant a Catalunya com a Espanya. De fet durant molt de temps algunes infermeres han marxat a altres països. Però avui en dia ens trobem que no tenim infermeres. Les condicions laborals que hi ha a Catalunya són molt precàries. La xifra d'infermeres que té un país repercuteix directament en la qualitat de vida i la salut de la població. Si tenim poques infermeres, aquestes no poden donar una atenció de qualitat a tots els pacients que tenen, perquè totes estan fent un sobreesforç per mantenir la qualitat de les cures i l'atenció que necessiten els pacients, i aquesta càrrega fa que les infermeres també cauen malaltes o pateixen esgotament i estress físic i psicològic. A més els sous a Catalunya són molt baixos. I això no s'arregla, potser perquè es prioritzen altres qüestions. Nosaltres recordem que cal tenir més infermeres, i que cal solucionar aquest problema, i solucionar la precarietat laboral que vivim a Catalunya, i fa més de 20 anys que tenim aquesta situació: contractes de curta duració, sous molt baixos, horaris molt complicats amb moltes rotacions...”