Blanes i Malgrat volen declarar reserva natural el delta de la Tordera

Aviat farà un any, els municipis de Malgrat de Mar i Blanes van resultar greument afectats pel Temporal Glòria, una de les pitjors catàstrofes que es recorden al territori, amb episodis de vent, pluja, temporal marítim i el desbordament tant del riu La Tordera com d’altres cursos d’aigua. Com a conseqüència del temporal i una primavera molt plujosa, hi ha hagut importants aportacions extraordinàries de sediments.

"Això ha comportat la modificació de la barrera de sorra del final del curs del riu, que afavoreix la creació i preservació natural de la llacuna d’aigües dolces i/o salobres, així com la significativa ampliació del seu perímetre i capacitat." ens explica Àngel Canosa, alcalde de Blanes, a La Linterna Catalunya "Com a conseqüència, es tracta d’un espai òptim per a l’alimentació d’aus en migració i la nidificació de diverses espècies protegides. Per tant, convé preservar-lo de la freqüentació humana."

Treball conjunt dels ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar

El desembre passat els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar van avalar un conveni de col·laboració que té com a principal objectiu desenvolupar les actuacions tècniques i administratives que avalin poder obtenir la Reserva Natural del Delta de la Tordera. El conveni també inclou el compromís dels dos consistoris d’efectuar les tramitacions necessàries a nivell municipal per a la sol·licitud de declaració de reserva natural parcial amb la màxima celeritat possible.

L’espai de la desembocadura de la Tordera està inclòs en l’Inventari de Zones Humides de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat com a ‘zones humides de la conca de la Tordera-Desembocadura del riu Tordera’. Està catalogat com a zona d’especial conservació en la tipologia d’espai d’aigües continentals i a la Xarxa Natura 2000, catalogat com a LIC, Lloc d’Interès Comunitari. Això és per la presència, entre d’altres espècies, de la tortuga de rierol i, per tant, també com a ZEC, Zones Especials de Conservació.

Al llarg de l’any passat, els Ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar ja han protagonitzat diverses accions proteccionistes per preservar l’espai, com per exemple el tancaments dels accessos a la llacuna natural des dels dos costats dels respectius municipis.

Els dos consistoris consideren que la desembocadura de la Tordera reuneix els requisits legals per ser declarada reserva natural parcial, i tenint en compte que inclou: l’espai que inclou la platja circumdant i la barra de sorra; la llacuna pròpiament dita i els marges de la part baixa del riu.

La Policia Local de Blanes ha imposat 125 denúncies per entrar-hi

Tot i aquesta explícita prohibició, des del passat 2 de maig i fins a mitjans d’aquest mes de gener la Policia Local de Blanes ha imposat un total de 125 denúncies contra persones que han accedit a l’espai protegit. Una altra dada a tenir en compte és que, a banda dels patrullatges diaris, el cos de seguretat local també ha estat requerit específicament per acudir-hi en diverses ocasions.

Més concretament, han estat 194 les vegades que la ciutadania l’ha alertat respecte que havien com s’havia entrat a la zona protegida. Només en 125 ocasions s’han pogut imposar sancions, ja que en la resta de vegades les persones que hi havia accedit s’han escapolit en direcció a Malgrat de Mar. En aquests casos, la Policia Local de Blanes s’ha posat en contacte amb els agents del veí municipi perquè continuessin l’actuació.

A banda dels patrullatges de la Policia Local de Blanes, que cada dia asseguren un control periòdic, durant tots aquests mesos s’han canviat o reforçat les tanques perimetrals per la banda de Blanes, i s’han incrementat els cartells informatius que hi ha a les tanques. Precisament aquests dies s’ha tornat a fer aquesta actuació després que les inclemències del temps havien malmès l’estructura.