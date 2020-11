El Black Friday de la COVID-19: la frustració acumulada augmentarà les vendes

Carrers plens de gom a gom, època prenadalenca i descomptes fugaços: el Black Friday i el Cyber Monday han anat guanyant adeptes darrerament. Enguany, en plena pandèmia, s'esperen ofertes i promocions més agressives per remuntar els comerços, i més tenint en compte la incertesa que implica la campanya de Nadal.

«El control de l'aforament a les zones comercials per Nadal, per una banda, i la por de contreure el virus, per l’altre, comporten un fre en l'experiència de les compres nadalenques», afirma Mª Teresa Ballestar, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, en La Linterna Catalunya. «Aquestes previsibles situacions afavoriran el Black Friday, perquè permet avançar les compres, aprofitar els descomptes i comprar de manera virtual», afegeix la professora.

Les ofertes agressives i l'oportunitat que el Black Friday esdevingui un salvavides amb vista a Nadal, a més de les resistències a la compra física per por de la COVID-19, augmentaran la intenció de recórrer al Black Friday. Segons un estudi de Google fet a Espanya, hi haurà un 40% d'intenció de compra durant el que serà «el Black Friday de la COVID-19», fet que representa un creixement en comparació amb el 2019 (33%).

«Cal esperar que els consumidors que tinguin una necessitat real i que hagin retardat la decisió de comprar fins ara aprofitaran aquests dies per cobrir les seves necessitats amb uns preus més competitius. En canvi, també hi haurà consumidors més conservadors, sense una necessitat real de consum, que ajornaran les compres davant la situació d'incertesa», detalla Maria Teresa Ballestar.

Consumir per compensar la situació de crisi?

«El grau de frustració acumulat, les limitacions sanitàries allargades en el temps que no s'acaben de resoldre, els moments crítics passats... Totes aquestes situacions poden orientar el consumidor cap a la compensació i la sensació de mereixement», adverteix Ballestar.

El lleure, els viatges i l'hostaleria són categories que estan contingudes i limitades. Per tant, en les categories en què el consumidor pot consumir, es permet capricis, gaudi i una certa compensació. «Aquest mereixement potenciarà la intenció de compra del Black Friday. Representa "l'ocasió" per fer-se un regal i intentar pal·liar la frustració o la ràbia que provoca la situació de crisi», explica.

Comprador més femení i online

Tot i que la intenció de compra hi és, la despesa final dependrà sobretot de les ofertes. Un 53,4% dels enquestats afirma que el que gasti dependrà de les ofertes que trobi. «Tant si aprofita la cita per comprar com si ajorna la compra, en ambdós casos la conducta del consumidor persegueix un estalvi; en uns casos, la compra serà avantatjosa i, en altres, la compra s'ajornarà», afirma Ballestar.

El 45% dels espanyols afirma que compra més en línia ara que abans de la pandèmia, segons un estudi d'Ipsos. Les previsions per al Black Friday apunten que el canal en línia serà l'estrella: el 70% dels enquestats afirma que comprarà per aquest canal.

De fet, el 50% només ho farà en línia i el 20 % en botigues físiques i per internet. «La situació actual ha fomentat l'ús del canal online com una manera d'evitar riscos de contagi», afirma Ballestar. «Si hi afegim les resistències que persisteixen entorn de la compra offline (per por del risc de contagi), és lògic que el canal online guanyi adeptes per a aquest Black Friday», conclou Ballestar.