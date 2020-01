Tres nous gossos s'incorporen a les teràpies assistides de la CTAC

L'Associació Centre Pedralbes serà l'escenari on alguns d'aquests voluntaris acompanyaran als cans a la seva primera sessió de teràpia assistida amb joves amb discapacitat intel·lectual, impartida pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC), on es farà la primera sessió de teràpia assistida amb gossos, entrenats per voluntaris de Purina, i joves amb discapacitat. 24 voluntaris de Purina han conviscut durant un any per a ajudar a socialitzar i educar a aquests tres cans per a convertir-se en gossos de teràpia, en el marc de la nova edició del Projecte Guau impulsat per la companyia

Avui, dimecres que ve 15 de gener, a les 15.45h, en l'Associació Centre Pedralbes (Carrer Ca Mora, 7 de Barcelona), Purina s'ha celebrat la primera sessió de teràpia assistida amb els cans de la seva 4a edició del Projecte Guau. La cita ha posat fi a la nova edició d'aquest programa de voluntariat de Purina, en el qual han participat 24 voluntaris, qui han conviscut durant un any amb els cadells Tuna, Pimba i Poma, per a ajudar a la seva socialització i la seva educació en el procés de convertir-se en gossos de teràpia assistida.

Durant l'esdeveniment, que comptarà amb l'assistència de Sonia Sáez, Brand Manager de Purina corporatiu, Francesc Ristol, Director General del Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC,) i Elisa Llopis, Directora de l'Associació Centre Pedralbes, un grup de voluntaris participants d'aquesta 4a edició del Projecte Guau acompanyaran als tres cans a la seva primera sessió de teràpia assistida amb joves amb discapacitat intel·lectual del taller ocupacional de l'Associació Centre Pedralbes, impartida per CTAC.

Parlem amb Francesc Ristol, director del CTAC