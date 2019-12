L'hora del pati: què és ser un bon mestre?

Avui volem parlar amb una mica més de profunditat de la figura del mestre.

El nom mestre i professor, és tot el mateix? Se sol diferenciar entre mestres d'infantil i primària i Professors de secundària i batxillerat i els universitaris Nomenclatura obsoleta Diplomatura/Llicenciatura. Ara tots són graus i el nivell d'estudis és prou alt. Avui en dia, les diferències són menors, i sobretot, no de nivell sinó de disposició. Disposta a educar o no.

Com ha de ser un bon mestre? Primerament ha de ser un intel·lectual: a nosaltres no ens paguen per fer sinó per pensar. Pensar com són les coses i pensar com cal ensenyar-les. Un intel·lectual no és el que sap molt sinó el que està disposat a aprendre més. Si t'apalanques, estàs mort. Ha de saber prou de les matèries: amb més o menys profunditat segons les etapes. Sobretot has de saber com explicar-les

Amb coneixement i didàctica n'hi ha prou? És imprescindible la vocació, la vocació no entesa com una "elecció" sinó com una crida a una cosa més gran. El que les escoles de negocis en diuen "missió". Ho fem perquè no podríem fer res més. I la vocació exigeix una gran capacitat d'acollida

A què ens referim quan es diu "capacitat d'acollida"? Una escola és com un hospital no hi van els sans sinó els malalts. A les escoles no venen els educats sinó els que necessiten educació i això exigeix tenir molt clar on vols anar, tenir molt clar com són els teus alumnes i tenir molta paciència. Això implica que t'has de mirar el teu alumne no pel que és sinó pel que pot arribar a ser.

Una escola és com una obra "work in progress"? Les obres estan plenes de pols, Per això no s'ha de mesurar una escola si està ordenada o no sinó si és "ordenadora", Per això els cursos no s'han de mesurar a l'octubre sinó al juny, que és quan es veu el treball fet. Acudit de la professora-mussol i contrapart de l'alumne salvatge civilitzat El bon professor es vessa sobre els seus alumnes, és a dir, es buida per a ells.