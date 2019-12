La fundació ASPASIM engega la marca de productes SENTIT fets per persones amb discapacitat intel·lectual

Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es va celebrar el passat 3 de desembre a tot el món i coincidint amb els 80 anys de la Fundació Aspasim, l'entitat va engegar la marca de productes SENTIT, productes fets als tallers ocupacionals de l'entitat a Barcelona per a sensibilitzar entorn de les capacitats de les persones amb discapacitat. Aquests tallers ocupen diàriament 80 persones amb discapacitat intel·lectual greu, el que dota la marca de productes SENTIT d'un fort component d'inclusió social i sensibilització ciutadana, explicant les persones que atenem com a persones actives que aporten valor a la societat. A més a més, els beneficis de la venda d'aquests productes es destina a finançar els projectes socials que es desenvolupen a l'entitat. Solidaritat que permet fer realitat projectes d'educació, ocupació, habitatge, salut i oci per garantir el benestar i participació de les persones amb discapacitat intel·lectual greu. Projectes que necessiten suport econòmic més enllà del finançament públic per desenvolupar-se de manera completa i de qualitat.

Els productes que es posen a la venda són: Davantals, draps i manyoples de cuina brodats, Pitets per a infants, Pessebres i figures de pessebre, Bosses de paper personalitzades, Hotels d'insectes per a horticultura.

Què és la fundació aspasim?

La Fundació Aspasim és una entitat sense ànim de lucre que fa 80 anys que vetlla per a les persones amb discapacitat greu. Potenciem el benestar i la integració a la societat de les persones amb discapacitat a través de projectes d'assistència i rehabilitació, educatius, ocupacionals, d'habitatge i d'oci. Així, ofereix suport als centres educatius per a incloure els infants amb discapacitat a l'escola ordinària, té una escola pròpia pels infants que ho necessiten, fa formació sobre inclusió per a professorat, té tallers ocupacionals, gestiona una xarxa d'habitatges, manté un grup de contacontes infantil que fa gira per les escoles...

Parlem amb Aina Serra, comunicació d'ASPASIM.