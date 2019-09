Donades les darreres notícies econòmiques que ens arriben en els darrers dies, es planteja a la societat la següent pregunta: 'estem a les portes d'una nova crisi econòmica?'. Per a Albert Puig, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, la resposta seria una altra pregunta: 'vam sortir de l'anterior?'. Albert Puig ens planteja que els creixements econòmics tímids que s'han donat des del 2007 no van ser una sortida de la crisi, i que el capitalisme genera i viu de bombolles que té pànic de rebentar. A més, creu que el Brexit i les guerres comercials no seran les que provoquin aquesta crisi, sinó que contribuiran que aquesta sigui més important.