Tot i la pandèmia Catalunya ha fet 1000 transplantaments durant 2020

Avui a Herrera a Cope i Andorra parlem de donacions d'òrgans durant la pandèmia amb el doctor Jaume Tor, director de l'OCT . Les donacions i trasplantaments d’òrgans del 2020 a Catalunya van caure a xifres de cinc anys enrere per la covid-19, i van representar un total de 997 intervencions davant de les 1.296 de l’any passat. Recordem que el 2015 es van sumar 955 trasplantaments, i que els anys posteriors van anar escalant fins a superar la barrera del miler. En aquest sentit, el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tor, ha destacat que, amb tot, ha estat “el cinquè millor registre“. Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha concretat que, tenint en compte el context de pandèmia, les dades “són positives”. En l’evolució de la distribució mensual de teixits s’observa com si bé durant la primera onada de la covid-19 les dades van baixar dràsticament, s’han mantingut relativament elevades durant la segona onada de la pandèmia, ha destacat Tor. En aquest mateix context és com s’explica, segons Tor, la davallada dels donants per accident de trànsit, que es van situar en el 2,6 % del total mentre que el 2019 van ser el 6,1 %. Pel que fa als trasplantaments pediàtrics, enguany han estat de rècord: 54 intervencions, de les quals 47 fetes al Vall d’Hebron i set al Sant Joan de Déu. D’aquests trasplantaments, 24 han estat de ronyó, 19 de fetge, sis de cor i cinc de pulmó. L’evolució d’aquest tipus de trasplantaments mai havia arribat als 54, si bé el 2009 van ser 52 i el 2018 van ser 53. Jaume Tor ha destacat que es va poder arribar a la xifra pel “lideratge” del Vall d’Hebron i el fet que es va poder mantenir aquesta activitat durant la primera onada. Les negatives de familiars a la donació d’òrgans i teixits s’han reduït lleugerament i han passat del 17,3 al 16,5 % dels casos, un fet que el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments considera “molt positiu”, en comparació amb altres països europeus i tenint en compte les dificultats afegides que comporta fer-ho en un context de pandèmia.