Arriben les activitats d'estiu com és el cinema lliure a la platja. Aquest any està de celebració amb deu anys a les nits d'estiu. Va començar l'1 de juliol i finalitza el 5 d'agost a les platges de Barcelona, Mataró, Palamós i Tossa de mar. Parlarem amb la Juliana Espadano.



-Ja sou uns veterans amb deu anys a l'esquena.



Sí, ja són uns quants anys i estem molt orgullosos de poder viure aquesta experiència.



-Com es trien les platges on es projectaran les pel·lícules?



Vam néixer fa deu anys a la platja de Sant Sebastià de Barcelona i en qüestió de cinc anys s'ha estès a Badalona, Mataró i el Prat. Des de fa dos anys també a arribat a altres punts com Tossa de Mar i Palamós. En realitat és un conjunt de factors els que fan que anem a aquestes platges. Sempre treballem en col·laboració amb els ajuntaments , normalment hi ha una bona acollida i tenim en compte la localització de les platges i els interessos dels patrocinadors.



-Com sorgeix la idea del cinema a la platja?



Va néixer amb la intenció de crear una plataforma alternativa a les sales convencionals i donar visibilitat a d'altres que en moltes ocasions no tenen la possibilitat d'arribar a les cartelleres. Sí que és veritat que tot el que projectem han passat abans per festivals de cinema. El que busquem a l'hora de seleccionar les pel·lícules és donar l'oportunitat de visibilitat

a les pel·lícules que no han arribat a les sales. De moment som els únics que projectem cinema independent a les platges de Catalunya i creiem que per l'estiu és un entorn ideal, la gent arriba abans per muntar el seu pícnic i mentre esperem que es faci de nit per poder projectar la pel·lícula, sona de fons una música ambient.