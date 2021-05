Al setembre es posarà en marxa l'impost al CO2

El dia 1 de maig es va publicar la llista de cotxes per poder valorar la quantitat de l'impost que pagarà per l'emissió de CO₂. Parlarem d'aquesta situació amb el Joan Dalmau director editorial de coches.net.

-Com veieu l'arribada d'aquest nou impost?

És d'increment encara més la pressió fiscal que pateix l'automòbil a l'usuari particular. Com normalment aquest usuari particular no es queixa és una de les maneres més fàcils de pujar la pressió fiscal en aquest increment com un impost verd.

Aquest impost estaria molt bé estic fos acompanyat de tota una sèrie d'altres incentius que afavorissin aquesta transformació. Jo dono suport al cotxe verd i hem de transformar la societat i començar a comprar cotxes elèctrics d'una manera molt més massiva del que estem fent ara, però la manera no és l'encertada.

-Hi ha gent que no es canvia el cotxe perquè no té recursos per fer-ho.

La nostra pàgina web és de venda de segona mà, la venda mitjana nostra és per sobre dels deu- dotze anys, és a dir, hi ha molta gent que continua comprant cotxes de segona mà relativament antics i que per tant són contaminants, però no hi ha recursos per comprar cotxes nous. Davant d'aquesta situació que està patint molta gent, en lloc d'aconseguir facilitar la transformació, el que estem fent és perjudicar aquesta franja de població. Aquest nou impost va dirigit a dues classes de cotxes, en primer lloc els cotxes de benzina i gasoil que tenen una potència molt elevada i emeten moltes emissions, però són persones que es deixen en un cotxe entre 50.000 i 70.000 euros, per tant no els influeix aquest impost, però després estan els cotxes que són petits i molt contaminants, aquestes persones sí que els hi afecta aquest impost, socialment no està ben equilibrat.

-Què passarà amb aquesta quantitat d'estoc de cotxes que no són híbrids?

S'està posant molt l'accent sobre el cotxe híbrid i elèctric especialment perquè les marques ho necessiten, estan molt condicionades per la legislació europea que les obliga a tenir una mitjana d'emissions dels cotxes venuts tan baixes i per no pagar multes, totes s'han llençat electrificació massiva.