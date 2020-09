¿Por qué hay miles de personas dadas de alta del coronavirus con secuelas?

Mientras la comunidad científica busca una vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2, los médicos tratan de entender las consecuencias a medio y largo plazo que puede provocar el virus a aquellos que han estado expuestos. Una serie de estudios publicados en los últimos meses y la observación clínica de profesionales que están en primera línea ofrecen claves sobre las posibles secuelas de la enfermedad. No obstante, es imposible determinar en este momento si esas posibles secuelas identificadas son temporales o permanentes. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hemos hablado con la responsable de comunicación de la asociación Afectados Covid 19. Personas que ya superaron el coronavirus pero que siguen con síntomas como cansancio, dolores en las articulaciones, falta de aire, confusión o alteraciones intestinales. Para Amparo, portavoz de la asociación : “Las secuelas no se quedan ahí. Hay miles de personas que fueron dadas de alta pero siguen teniendo secuelas psicológicas y de todo tipo”. La portavoz ha añadido que: “Más del 80 por ciento de las personas que se ponen en contacto con nosotros fueron dadas de alta, pero ahora el problema que tienen es que son atendidos por los médicos por teléfono. Una forma de comunicación que impide que el personal sanitario pueda relacionar las secuelas con el covid-19”. Desde la Asociación han dicho que: “Muchas de las personas que se ponen en contacto con nosotros no han estado internados en hospitales y no han estado entubados. Son personas que han pasado el coronavirus en su casa y ahora presentan secuelas muchas veces más importantes que los que han estado ingresados”. Amparo ha pedido a las personas que sufran secuelas de la Covid-19 y no reciban atención médica que se pongan en contacto con www.asociacionafectadoscovid19.es