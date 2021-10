Per què el preu de la benzina està disparat a Catalunya?

Els experts vaticinen unes pujades rècord de l'IPC a finals d'any arran de l'encariment de la llum i els combustibles. Per saber més d'aquesta situació parlarem amb el professor d'economia de la universitat de Girona, Ricard Rigall.



- Aquesta situació tocarà sostre?



Sembla que ens queden encara uns quants mesos per no dir anys de preus elevats.



- D'on prové aquesta pujada sense límit?



Els economistes sempre parlem d'oferta i demanda, el que acaba determinant sempre els preus és per una banda l'oferta i per una altra la demanda. Veníem d'un període on la demanda sempre havia estat molt baixa a causa de l'aturada de l'activitat per la covid. En aquest moment la demanda s'ha recuperat i això significa que hi ha una pressió a l'alça en els preus, per una altra banda també tenim l'oferta on hi ha factors conjunturals i estructurals, com a factors més conjunturals es tractaria dels colls d'ampolla en la producció del gas a Rússia i Noruega o la poca producció d'aquest estiu de l'energia eòlica a causa de la falta de vent. Els factors estructurals són els que fan que els preus segueixin elevats.



- Durant el temps de la pandèmia els preus van baixar molt a causa de l'aturada de l'activitat de la majoria de les activitats i fins i tot els productors de petroli per davant perquè s'emportessin els barrils, una situació mai vista.



Aquest és d'un dels motius de què els preus en aquest moment segueixint alts, de fet, ja fa uns anys que l'oferta de petroli havia augmentat moltíssim perquè les empreses petrolieres havien invertit molt en el desenvolupament de nous pous petrolífers o noves formes d'aconseguir petroli, aquesta sobre oferta d'inversió i d'oferta de petroli, va comportar preus baixos i una desinversió en nous jaciments en l'actualitat perquè ja no eren rendibles.