Per què no hi ha grip a Catalunya?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de la grip amb el doctor Francesc Alós, metge de familia del CAP del Passeig Sant Joan de Barcelona.

La grip enguany ha desaparegut, no s'estan detectant casos com perquè es consideri un brot epidèmic, alguna cosa que succeïa habitualment altres hiverns, abans de la irrupció de la covid-19. Les dades de la xarxa sentinella de seguiment de la grip del Servei d'Epidemiologia del Govern no s'han actualitzat en la web oficial des de març i la corba, segons el Sistema Nacional de Vigilància de la Grip de l'Institut Carles III, està totalment plana en 2020 i el que va de 2021. Diferencies entre la Grip i el coronavirus. Grip: La grip és una malaltia infecciosa aguda causada per l'anomenat virus influença (gèneres A, B i C). Els virus A i B són els més importants en humans. Originen anualment epidèmies que afecten el 10-30% de la població global. La seva virulència es deu a les variacions antigèniques periòdiques del virus (especialment la grip A) davant les quals ni la bressola pot conferir immunitat.

Coronavirus: el coronavirus (COVID-19) és un nou cep d'un virus comú entre els animals que té la capacitat de transmetre's també a les persones i que es va originar al desembre de 2019 a la Xina. El risc de mortalitat es dóna entre persones de risc, especialment entre ancians amb diverses patologies. Com es contagien? Grip: es transmet per l'aire (parla, tos i esternuts). Principalment a través de gotetes procedents de la tos i els esternuts de persones infectades. També pot dipositar-se en la saliva i les mans i és necessari un contacte estret amb la persona infectada per a contagiar-se. Amb menys freqüència, pot contagiar-se a través del contacte amb superfícies inertes que s'han contaminat amb gotetes respiratòries. Coronavirus: es transmet de persona a persona a través de les gotículas procedents del nas o la boca que salin acomiadades quan una persona infectada tus o exhala.