Pares violents als esports escolars

La violència en l'esport base és un problema greu que afecta molts clubs i aficionats a tot el món. Això no només afecta la imatge de l'esport, sinó que també posa en perill la integritat física dels jugadors, àrbitres i aficionats.

L'esport base és una activitat que es caracteritza per ser una eina important per a fomentar la formació i el desenvolupament integral dels joves. No obstant això, a vegades, aquest ambient esportiu pot ser alterat per la presència de violència en els camps de joc.

Aquesta violència pot prendre diferents formes, com ara insults, agressions verbals o físiques, amenaces o vandalisme. Això no només té un impacte negatiu en els jugadors i àrbitres, sinó que també pot generar un ambient d'intolerància i incivisme en l'afició.

Per combatre la violència en l'esport base, és crític adoptar mesures concretes per a prevenir-la. Això inclou la formació dels jugadors i entrenadors en valors com el respecte, la tolerància i la convivència, així com la sensibilització de l'afició sobre la importància de mantenir un ambient pacífic i saludable en els camps de joc.

A més a més, és rellevant que les autoritats esportives adoptin una política clara en contra de la violència, que inclogui sancions per als responsables de les agressions. Això no només ajudarà a prevenir futurs incidents, sinó que també donarà un missatge clar que la violència en l'esport no serà tolerada.

En conclusió, la violència en l'esport base és un problema que afecta molts clubs i aficionats a tot el món. Per combatre-la, és valuós adoptar mesures concretes per a prevenir-la, formar als jugadors i entrenadors en valors positius i adoptar una política clara en contra de la violència. Això ajudarà a garantir un ambient esportiu saludable i pacífic per a tots.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el psicòleg i professor del departament de psicologia de la UdG, Joan Roa (àudio).