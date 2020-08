Més de la meitat del personal mèdic es troba psicològicament preparat per a una nova ona de Covid-19

Més de la meitat del personal mèdic (61%) es troba psicològicament preparat per a una nova ona per Covid-19, segons reflecteix una enquesta realitzada per Doctoralia.

Aquesta enquesta té com a objectiu avaluar com afecta l'actual crisi sanitària a la salut física i mental dels sanitaris espanyols i inclou dades relacionades amb la seva activitat laboral.



A través d'aquest sondeig s'han tret conclusions interessants pel que fa a l'afectació que la crisi per Covid-19 està tenint en el personal mèdic. Entre els quals declaren trobar-se psicològicament preparats per a una nova ona, el 67% són dones, mentre que el 33% són homes. No obstant això, un 43% dels professionals consultats es troben indecisos respecte a la capacitat del sistema sanitari per a fer front a un nou col·lapse.



La salut mental: la clau de la pandèmia



La crisi sanitària generada arran del coronavirus ha estat la causa d'una situació d'incertesa constant. D'aquesta manera, un nou col·lapse implicaria unes certes conseqüències en la vida personal i professional del personal mèdic.

Durant la primera ona, més de la meitat dels sanitaris s'ha vist afectat mental o emocionalment per la crisi del Covid-19. De fet, quan se'ls pregunta als participants amb quina freqüència s'han sentit desmotivats i estressats per causes laborals, el 32% afirma que es va sentir així tots els dies o la majoria d'ells, i el 34% assegura que va sentir aquests símptomes en algunes ocasions.

No obstant això, només un 23% dels professionals afirma que ha rebut atenció psicològica almenys una vegada durant la pandèmia. La majoria d'especialistes va accedir a aquesta atenció pels seus propis mitjans: el 57% ja acudien al psicòleg anteriorment. Per contra, un 24% la van buscar personalment, i un 19% la va obtenir gràcies a algun centre o col·legi professional.



La meitat d'especialistes ha intercalat atenció presencial i online



L'emergència sanitària global causada per l'actual pandèmia està suposant, sens dubte, un dels majors desafiaments als quals els professionals s'han hagut d'enfrontar al llarg de la seva carrera.



Aquesta crisi ha provocat una acceleració en la transformació digital i tecnològica del sector. Les dades referents a l'activitat laboral indiquen que un 50% dels metges han intercalat els seus canals d'assistència, realitzant tant consultes presencials com a distància. La telemedicina ha estat la solució per a la majoria d'especialistes.

El 91% de professionals ha ofert visites a distància en algun moment durant la crisi, especialment per a oferir visites periòdiques o de seguiment (85%).



No obstant això, aquesta situació ha demostrat que la telemedicina pot implementar-se en la majoria d'etapes assistencials: el 55% dels professionals també ha optat per atendre primeres visites i el 44% ha atès urgències. Respecte al futur, el 85% d'especialistes afirma que és probable que en la nova normalitat continuïn oferint consultes a distància als seus pacients en major o menor mesura.



Sistema sanitari: la gran incertesa



L'enquesta també ha analitzat quina percepció té el personal mèdic en matèria de medicina i salut. D'aquests, més d'un terç creuen que el sistema sanitari canviarà arran de la pandèmia, augmentant sempre l'efectivitat per a poder fer front a futures situacions.