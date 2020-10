Los errores que tienes que evitar al hacer el cambio de armario

Cuando llega el otoño hay que salir del armario. Nosotros, no, la ropa de invierno. El lio está servido. Si no eres una persona ordenada la mezcla de ropa de diferentes temporadas te puede superar. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos pedido ayuda para hacer el cambio de armario a una experta en todo lo relacionado con el orden, Esther Torras. La “ordenóloga” nos ha regalado unos cuantos y buenos consejos para no perecer bajo las montañas de ropa que sacamos del armario y que no sabemos donde poner o colgar.

ES NECESARIA UNA BUENA PLANIFICACIÓN Y TIEMPO SUFICIENTE

El primer consejo es muy importante. Ponerse a hacer el cambio de armario en un momento en que encuentras unos minutos libres es un error. Para Esther: “El cambio de armario lo tienes que planificar un día que no tengas nada a hacer después, porque si no los últimos diez minutos te darás cuenta que no acabas y lo posarás todo de cualquier manera al fondo del armario”. Ella aconseja, si hace falta, dedicar una hora a ordenar una parte de la ropa, y otro día otra hora o el que haga falta a hacer otra parte. Para la señora del orden lo peor es la pereza. Para ordenar el armario hay que : “ Crear un ambiente. Tienes que pensar que no es una cosa pesada, ponte música, o una vela de olor que te guste. Tienes que conseguir que haya un subidón de motivación”.

LA ROPA QUE NO SE USA DEBE LIQUIDARSE

Esther Torras también recomienda que :“Tendríamos que revisar diferentes aspectos de nuestra vida dos veces el año, y el armario es uno de ellos”. Otra clave del cambio de armario es: “ Sacar todo el que hay al armario y agrupar por: pantalones, camisetas, camisas, jerseys… Si hay un montón de camisetas blancas, selecciona las que te pones. Las que no te usas , fuera. Los pantalones: mira cuáles te pones los que no”. También es importante no tener acumular ropa. Si alguna pieza no te la pones durante dos temporada la liquida o la regalas. Evita tener una colección de colgadores de ropa amontonados i desordenados. En definitiva, en tú armario deberías tener solo lo que necesitas . Cuando haces el cambio de armario es un buen momento para elegir solo lo que necesitas, el resto puede disfrutarlo otra persona.