L'Hospital de Sant Pau treballa per poder predir quins pacients amb Covid-19 tindran una trombosi

A mesura que s'observen conseqüències generades pel *coronavirus *Covid-19 en diferents pacients, es van coneixent més aspectes relacionats amb la malaltia, així com de les diferents formes clíniques en què pot presentar-se. Entre elles, crida l'atenció la quantitat de pacients que han estat diagnosticats de trombosis durant la quarantena. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra , el doctor José Manuel Soria, director del Grup d'investigació de la Unitat Genòmica de malalties complexes de l'Institut de Recerca de l'Hoispital de Sant Pau de Barcelona ha explicat que: “ A partir d'un estudi fet a Alemanyas'ha arribat a la conclusió que tres de cada deu víctimes mortals per la covid-19 han perdit la vida per culpa d'una trombosi. La intenció de l'Hospital de Sant Pau es buscar la manera de predir quins pacients infectats pel coronavirus poden tenir un coàgul de sang”. En els pacients que han patit la infecció pel coronavirus les trombosis, tant arterials com venoses, es relacionen amb l'activació dels mecanismes interns de la coagulació per la resposta inflamatòria desencadenada pel virus.

SIMPTOMES DE LA TROMBOSI

Pel que fa als símptomes o signes d'alarma de les trombosis dependran de la zona on es desenvolupi el trombo o si aquest es desplaça pel torrent circulatori. En línies generals les trombosis venoses són més freqüents en els membres inferiors i es manifesten amb inflor de tota l'extremitat, del panxell, dolor en els bessons, dificultat per a caminar, cordons durs, dolorosos i enrogits, etc, si es desplacen al llarg del sistema venós, cap al cor i els pulmons, es produeix un Tromoembolismo Pulmonar. El que més ha sorprés als metges d'aquest coronavirus es l'aparició de trombes en els llocs més dispars, en venes de l'intestí, del coll o en venes pulmonars directament, associant-se a una gran letalidad. Sorprenentment, fins i tot en pacients teòricament curats, s'han desenvolupat quadres de trombosis venoses que han requerit ingrés hospitalari.

CAMPANYA CONTRA LA TROMBOSI DE LA COVID-19

Pel que fa a l'Hospital Sant Joan de Deu, la idea de crear un model que pugui predir quins pacients tenen més possibilitatts de patir una trombosi, es farà a partir de la informació genètica, el plasma i les dades clíniques del pacients. Per aconseguir aquest model de predicció l'Hospital de Sant Pau, ha engegat una campanya per ecaptar un milió d'euros i aconseguir aixi acabar la investigació. La campanya ha estat titulada com a ACTIVA'TT CONTRA LA TROMBOSI .