Josep Maria Galilea: "Les asseguradores responen, i responen molt bé"

Després de la informació exhaustiva que us hem donat sobre tot el què ha passat amb “Glòria”, ara ens preguntem com responen les assegurançes davant totes les destrosses que aquest temporal ha causat arreu de Catalunya. Què s'ha de fer per demanar una indemnització si hem estat víctimes de “Glòria” o d'un problema provocat per la natura ? Josep Maria Galilea és el CEO del grup Galilea correduria d'assegurançes ha volgut passar pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra per contestar totes aquestes preguntes.

“Davant d'un fenòmen natural destructiu com aquest, he de dir que les asseguradores responen de maravella. Si que hi ha molta llegenda negra al respecte, però la veritat és que les asseguradores responen, i responen molt bé. La prova és que aquest any ja vam patir la Dana... i si et fixes fenòmens com aquests passen molt sovint, i qualsevol pot comprovar que queixes hi ha molt poques. El que està clar es que es necessita un temps i es necessita seguir unes formes determinades. Les companyies asseguradores necessiten que vagi un pèrit i professionals a reparar les coses, i quan hi ha incidències tan multitudinàries és obvi que és impossible tenir, per exemple, 2.000 pèrits, que és el que faria falta per cobrir en només uns dies totes les incidències que hi han hagut per tot Catalunya aquests dies.Les coses van amb una certa calma.”

Però... que hem de fer si hem patit algun desperfecte ? “Doncs el que s'ha de fer és trucar a l'entitat asseguradora inmediatament. El que també s'ha de fer és fer fotos, de forma inmediata. Actualment tenim molta facilitat gràcies als móbils. I a partir d'aquí esperar que vingui un pèrit per fer una avaluació dels danys. I aquí hem d'aclarir algunes coses: el que es pluja, l'aigua que cau del cel, la paguen les companyies asseguradores. L'aigua que es desplaça per terra, el que diríem inundacions, això ho paga el consorci. Que és un organisme que paguem entre tots”.