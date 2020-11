HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRRA 17-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE DE 2020

12.30H EL TRACTAMENT DE L'EMPOC PODRIA SER UNA SOLUCIÓ PER AL CORONAVIRUS.DR.ÀLVAR AGUSTÍ DIRECTOR DE L'INSTITUT CLÍNIC RESPIRATORI DEL CLÍNIC.

12.45H CAMBIOS DE HÁBITOS CON LA PANDÈMIA .David Arribas, representant de Metges de Catalunya (MC) a la taula participativa de la reforma horària i metge de família al CAP Manso

MIGDIA COPE CAT I AND 17-11-20

13.10H MÉS ROBATORIS A GENT GRAN DURANT LA PANDÈMIA PER L'ABSÈNCIA DE TURISTES .LA POLICIA ADVERTEIX QUE S'INCREMENTEN ELS ROBATORIS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS I ELS DIES DE COBRAMENT DE LES PENSIONS.JORDI RODRÍGUEZ, PORTAVEU DEL SINDICAT D'AGENTS DE POLICIA LOCAL (SAPOL)

13.30H ES BUSQUEN VOLUNTARIS PER PARTICIPAR EN UN ESTUDI EN FASE 3 DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE L HOSPITAL DE CAN RUTI.

13.45H CARITAS.LA CORBA DE LA POBRESA NO S'APLANA EN 15 DIES.MERÇÈ DARNELL RESPONSABLE D'AJUDA A LES NECESSITATS BÀSIQUES DE CARITAS BCN.

