Avui hem tractat els següents temes:

Després de diverses trobades amb el veïnat, les associacions de comerços i els representants polítics del consistori, la Sindicatura de Greuges de Barcelona vol posar èmfasi en la necessitat de trobar una solució participada a la gestió de la dinamització de la llosa de la ronda Sant Antoni fins al moment de la seva retirada.

L’escolta de la Sindicatura al veïnat i les associacions La Sindicatura de Greuges de Barcelona va engegar a principis de 2022 el programa El síndic, a prop teu, amb la finalitat de conèixer de primera mà la realitat del veïnat mitjançant trobades obertes en els diferents barris de la ciutat.

La primera sessió d’aquesta iniciativa va tenir lloc el 8 de febrer a Sant Antoni. Durant la trobada, el veïnat i les associacions van mostrar la seva preocupació per la situació actual de la llosa de l’antic mercat provisional de Sant Antoni, així com per la incertesa sobre el futur d’aquest espai públic.

Posteriorment, la Sindicatura va contactar amb les diferents associacions veïnals i comerciants de Sant Antoni i del Raval, amb l’objectiu de copsar les seves inquietuds i propostes.

Ha arribat al nostre país la verola del mico, ha posat en alerta a totes les comunitats autònomes per la possible detecció de casos, de moment el 23 confirmats estan concentrats a la Comunitat de Madrid. Tots els pacients han progressat bé i cap ha requerit hospitalització. Estan aïllats a casa, tot i que se'ls fa un seguiment per si han de ser ingressats a l'hospital. Els 23 casos s'estan estudiant en col·laboració amb el Centre Nacional de Microbiologia, que disposa de la tecnologia necessària per confirmar o descartar el diagnòstic.

Per saber què és i fins a quin punt ens hem d'alarmar, parlarem amb el vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moraga-Llop.

- Ens hem de preocupar?

Crec que és un problema molt puntual, però són les autoritats de la sanitat pública les que s'han d'esforçar una mica per treure l'epidemiologia. Es tracta d'una malaltia infecciosa produïda per un virus en els animals i pot contagiar a l'home d'una forma més freqüent. Aquest virus és conegut respecte al seu grup, fa anys va tenir un representant històric, el virus de la verola, l'única malaltia que va ser erradica al món a través de la vacunació i va ser produïda per un virus a la pell. Podríem dir que aquesta malaltia podria ser una caricatura de la verola en un grau molt lleu, però és important conèixer la malaltia perquè des del punt de vista epidemiològic hem de treure les seves característiques.





