Els farmacèutics, indignats perquè Sanitat no els consideri grup de risc davant del coronavirus

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària de Catalunya i la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya han expressat aquest dimarts la seva indignació pel fet que el Ministeri de Sanitat no els consideri col·lectiu de risc. Ho ha dit el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, que ha descartat públicament que sigui necessari subministrar material de protecció per als professionals de les farmàcies. Els diferents col·legis professionals han recordat al govern espanyol que atenen 2,3 milions de persones a l'Estat cada dia i, tot i que comprenen que es doni prioritat als hospitals, reclamen rebre també mesures de protecció.

En un comunicat, les associacions professionals de farmacèutics han assenyalat que els 8.178 treballadors de les 3.227 farmàcies comunitàries catalanes són sovint el professional sanitari més pròxim a la població i que, en un moment com l'actual, atenen diàriament i des de primera línia milers de ciutadans, en moltes ocasions malalts, per la qual cosa ja hi ha farmacèutics contagiats.

parlem amb Guillem Bagaria, farmacèutic i membre del col.legi de farmacèutics de Barcelona "Atenem amb tot el rigor i responsabilitat inherent a la nostra professió, som un aliat a l'hora de consultes. Fem una tasca de derivació i resolució imprescindibles en aquests moments" ens diu Guillem "Nosaltres acompanyem amb informació supletori per també rebaixar aquesta sensació d'alarma. Realitzem una tasca pedagògica sanitària. Hem pres totes les mesures de seguretat possibles destinades a minimitzar el risc de contagi" Afirma, "Per tant la reivindicació que hem traslladat a l'ministeri està més que justificada donada la nostra posició de primera línia".