El dia 21 és el dia de la lluita contra l'alzheimer. Com hem avançat en la seva prevenció?

El pròxim 21 de setembre es celebra el dia mundial de l'Alzheimer. Analitzarem en quina situació estem amb la doctora Mercè Boada neuròloga i directora mèdica d'ACE Alzheimer Center Barcelona.



- En quina situació es troba aquesta malaltia actualment?



Partint de què sóc una dona molt positiva et dic que l'alzheimer té el millor futur de tots, tindrà de millors i serà molt canviant en els pròxims dos anys perquè hem arribat a uns punts que són molt importants i es divideixen per parts, primer de tot a escala social la malaltia de l'Alzheimer està a la palestra, ha deixat de ser aquella malaltia que no tenia nom o que la gent es pensava que era de fer-se gran. En segon lloc, és una malaltia que arran d'altres malalties, la població s'adona que el diagnòstic precoç és el que ens va millor, és a dir, detectar aquella anomalia i no deixar-la passar. Cada any rebem 2000 pacients nous amb aquesta malaltia.



- Són unes xifres molt elevades?



És molt, aquí a Catalunya som al centre específic i expert on veiem més malalts nous a l'any. Les unitats que treballen en neurodegeneratives poden estar al voltant de 500 600 i fins i tot 700. Per nosaltres és molt fàcil comptabilitzar-ho perquè tot entra en una base de dades i això genera unes 6.000 persones de seguiment perquè també és d'important, si no es fa un seguiment d'aquestes persones, no es sap l'evolució.

Hem millorat en afinar molt bé el diagnòstic amb l'exploració de neurologia, però amb l'exploració de neuropsicologia saber dintre d'aquest ventall de les funcions que tenim en el cervell que ens fan ser com som, com la memòria, la memòria immediata, la memòria històrica, el llenguatge, les noves paraules, la capacitat executiva de prendre decisions de lliga conceptes, el càlcul o l'orientació entre d'altres.