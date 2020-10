Creix l'addicció a les compres online durant la pandèmia

La pandèmia ha provocat un notable increment de les compres compulsives per internet.

Avui a a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,el president de l'Associació Catalana d'Addiccions, Francesc Perendreu, ha calculat que la incidència ha augmentat prop d'un 20%, en aquests mesos que tothom ha estat molt més connectat a internet i ha augmentat el comerç online.

La invisibilitat que ofereixen les compres per internet fa créixer aquestes patologies. El president de l'associació, Francesc Perandreu, constata que el confinament ha fet que la necessitat incontrolable de comprar s'hagi fet més invisible:"Són persones amb l'autoestima molt baixa, i que quan compren, se senten poderosos. En temps de pandèmia, aquesta compra havia de ser per internet, amb la qual cosa és una ludopatia molt més invisible."

El trastorn de compres compulsives és un trastorn psicològic del control d'impulsos, que es caracteritza per preocupacions excessives relacionades amb les compres i per la necessitat irresistible de comprar objectes innecessaris. Tot, amb ansietat, malestar o irritabilitat i conseqüències com l'endeutament. Altres factors que faciliten les addiccions són el teletreball, la crisi econòmica o la hiperconnectivitat a les xarxes. La crisi del coronavirus i l'obligat confinament va suposar un auge de l'ús de la xarxa. Les entitats contra la ludopatia alerten que és molt fàcil enganxar-se, per exemple, als videojocs, sobretot quan serveixen per evadir-se d'altres problemes.

