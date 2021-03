Comença a funcionar la guia per a sanitaris de Covid persistent

Una de les coses que està preocupant, és l'anomenat covid persistent i els efectes que deixa. S'ha publicat una guia de covid persistent per controlar i per conèixer més aquesta situació. Parlarem del tema amb el Dr. David Arribas vicesecretari general de metges de Catalunya.

En què consisteix aquesta guia de covid persistent?

<< Consisteix a fer un resum de l'evidència que tenim en el moment actual de què és la covid persistent, com afecta les persones i quina referència de futur tenen.>>

S'està avançant en el tractament de la covid persistent?

<< Existeix una escassa evidència científica, som conscients d'aquesta entitat, que hi ha gent que ha patit una covid i la simptomatologia persisteix en el temps més enllà de les tres setmanes inicials del quadre agut. Ara ja sabem que la gent que tingui covid ha de fer un tractament específic i és un avenç important.>>

Fins a quin punt la covid persistent pot fer la vida normal a una persona?

<< La fluctuació dels efectes secundaris poden ser molts, pot anar des d'unes molèsties suportables i adaptar-se a elles o fins a greus limitacions funcionals. Per això la guia ho defineix i hi estableix com un paràmetre que amb el temps pot anar canviant.>>

Les persones vacunades també presenten símptomes de covid persistent?

<< Les que presenten covid persistent i que s'han vacunat tenen un ventall de possibilitats diferents. Hi ha persones que han millorat la simptomatologia en rebre la vacunació i d'altres que no han patit cap canvi. És una malaltia molt recent i anem guanyant coneixements amb el temps, hem de pensar que tan sols fa un any.>>