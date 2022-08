Avui s'obren les demandes dels abonaments gratuïts de RENFE

Renfe obre avui 8 d'agost a la seva pàgina web un registre per poder sol·licitar els abonaments de transport amb la bonificació aprovada pel govern espanyol pels serveis de Rodalies, mitja distància i Avant.

Els usuaris podran demanar els seus títols multiviatge a partir d'aquesta data, però no els començaran a rebre fins al 24 d'agost, moment en què també hauran d'abonar el dipòsit corresponent a cada abonament: de 10 euros per Rodalies i de 20 euros en els serveis de mitja distància.

Al final del període el dipòsit serà retornat sempre que hagin realitzat un mínim de quatre viatges mensuals, 16 viatges al final dels quatre mesos de vigència de la mesura.

La mesura s'ha pres davant la previsió d'una allau de peticions, i amb l'objectiu que els usuaris puguin obtenir els seus títols amb antelació.

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha proposat aquest dimecres allargar més enllà del desembre els descomptes al transport públic i la gratuïtat de les Rodalies.

"Celebrem que aquestes actuacions hagin començat, però que no siguin flor d'un estiu", ha afirmat en declaracions a la premsa abans d'apuntat que tot fa pensar que al gener hagi millorat la situació actual d'inflació i encariment dels combustibles. És per això que ha suggerit allargar la mesura, que entrarà en vigor al setembre amb descomptes del 50% en abonaments de transport com la T-Usual o la T-Jove i la gratuïtat dels abonaments de Rodalies.

Paral·lelament, Sanz ha demanat al govern que faci un esforç per posar en circulació més trens i vagons a la xarxa de Rodalies per evitar que la seva gratuïtat provoqui un excés de passatge o un empitjorament del servei.

"Demanem que prevegi el reforç dels transports (...), especialment a les hores punta. És un element fonamental per no morir d'èxit", ha apuntat.

Finalment, la regidora ha celebrat que, tot i les reticències inicials finalment la Generalitat i el govern espanyol hagin acceptat reduir el preu del transport públic com a mesura per frenar la inflació i animar l'ús del transport públic com a alternativa al cotxe.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'associació per a la promoció del transport públic, Daniel Pi (àudio).