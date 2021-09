Arribarà la pluja àcida a Catalunya?

El volcà situat al parc nacional de CumbreVieja, a La Palma de les illes canàries, es troba en erupció des de fa cinc dies. La lava que va sorgir ha anat perdent velocitat amb el pas dels dies, però segueix avançant i arrasant per on passa.



Al llarg d'aquests darrers dies el volcà en erupció de Palma ens està deixant unes imatges espectaculars sobre un dels desastres naturals més impactants. En aquest moment es preveu que el núvol de cendra arribi a la costa mediterrània, si això es barregés amb la pluja, podria provocar una pluja àcida sobre Catalunya. Parlarem amb l'expert de Meteored, Francisco Martin.



-En quina situació estem?



Estem en una situació normal, una mica alarmista per part d'alguns mitjans de comunicació, el que sí que hi ha és una irrupció, és a dir, l'entrada d'una llengua d'àcid de sofre generat pel volcà de la palma. Els vents favorables i la Dana, provoquen que hi hagi aquesta llengua amb concentracions més elevades de l'habitual a la zona del mediterrani occidental. Cal repuntar que les màximes concentracions es trobaran entre 3000 i 5000 metres d'altitud, no hi seran en superfície, per tant no suposen cap risc per la salut humana.



-Es podria donar la situació de què passes a palma?



Podria provocar pluja àcida allà on es generin altes concentracions de diòxid de sofre amb pluja, canàries seria la zona amb més probabilitats. De moment no hi ha previsió de pluges a les Canàries de manera significativa així que és molt poc probable.