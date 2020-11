Xavi Vilajoana en Esports COPE: "No soy continuísta"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana ha explicado su proyecto en Esports COPE y ha aclarado que no es una opción continuísta a pesar de haber estado hasta el último momento en la junta de Josep María Bartomeu "no soy continuísta porque el modelo que tengo en la cabeza dista muchísimo del que se ha aplicado en los últimos años. Es un modelo basado en una gestión profesional, con muchos profesionales a nivel de junta directiva, un modelo que mirará principalmente a la casa, en el caso del fútbol, a La Masía. Lo conozco perfectamente, sé de su potencial, porque lo he vivido en primera persona".

Vilajoana reconoce que se le pasó por la cabeza dimitir "claro que te planteas dimitir cuando ves cosas que no te gustan, pero creía que si me iba, el club no saldría beneficiado". Y justifica su decisión de seguir "Xavi Vilajoana no ha estado al lado de nadie, ha estado siempre al lado del club. Tenía unas áreas de responsabilidad muy importantes como es La Masía, el fútbol formativo y el fútbol el femenino. Hasta el último momento he estado aportando todo el conocimiento y la experiencia que tengo. Xavi Vilajoana siempre toma las decisiones por el bien del club y no por lo que puedan pensar. Por eso creo que son argumentos de peso para seguir hasta el final".

El que fue directivo responsable del fútbol formativo y el fútbol femenino no sabe si son peores los problemas deportivos o los económicos del Barça "son vasos comunicantes, las malas decisiones deportivas te llevan a consecuencias económicas que no son de recibo, va todo muy ligado. El Barça es un club muy transversal. Una buena política deportiva basada en la gente de la casa y muy importante, basada en la colectividad del equipo. Se han tomado decisiones como un intercambio de cromos y la gente de la casa es la que aporta mucho valor añadido a la colectividad".

Vilajoana ha explicado que uno de los primeros temas a resolver es la continuidad o no de Leo Messi "si soy presidente el 24 de enero una de las cosas que haré es sentarme con Leo Messi. Yo tengo una forma de pensar, pero si no puedo contrastarlo con lo que piensa él, aventurarse a decir lo que haría es complicado. Primero hay que escuchar. Lo que sé es que me sentaría con el capitán del equipo. Seguro que tomaremos una decisión que beneficia al club y a Leo Messi".

Tampoco a descartado hacer alguna operación en el mercado de invierno a pesar de la limitación de tiempo "en una semana todavía tienes margen, si hay negociaciones avanzadas, de hablar con el entrenador y acabar cerrando o no una operación. El mercado de fichajes dentro del club, para subir jugadores de la cantera, no tiene fecha límite".

Sobre el tema de la negociación salarial que debe afrontar el club para su viabilidad considera que "es un tema de gestión especialmente deportiva. Ahora mismo tenemos los contratos que tenemos, no sé cómo acabarán las negociaciones con la junta gestora. Es un tema que deberá abordarse en primera instancia".

Vilajoana, que también fue jugador de la cantera, ha asegurado que si es presidente, Koeman seguirá hasta final de temporada "es el entrenador de todos los culés. A final de temporada es cuando se debe valorar. Conoce bien el modelo, lo vivió en primera persona con Johan Cruyff, es un entrenador valiente con la gente joven, y eso a mí me gusta mucho porque han de ser el futuro del club, y creo que lo hará muy bien".

El precandidato no recuperaría a Neymar "no tendría sobre la mesa la opción de traer a Neymar porque no encaja con mi idea de que lo importante es la colectividad".

Vilajoana define su proyecto en pocas palabras "debería ser un Barça centrado, en el sentido más amplio de la palabra, en la gente de casa".