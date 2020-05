Lionel Scaloni: "Lautaro puede complementarse con Leo"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, está convencido de que Lautaro Martínez, el gran objetivo del Fc Barcelona este verano, encajaría perfectamente en el equipo azulgrana "puede complementarse con Leo, el técnico del Barcelona tendrá que ver cómo, pero es posible”. Scaloni no solo augura un gran dúo con Messi, sino que está convencido de que Lautaro puede jugar en el mismo equipo con Suárez y Griezmann "pueden jugar tres delanteros juntos, el resto del equipo lo tiene que hacer moviéndose y esos jugadores tienen que mostrar compromiso". El seleccionador pone como ejemplo la delantera de Argentina "en la Copa América el compromiso de esos jugadores fue increíble (Lautaro, Messi y Agüero). Con que a veces vuelvan y ocupen una posición nos basta. Retrasar cuatro segundos el ataque adversario es muchísimo”.

Scaloni, en declaraciones a radio 'La Red' en Argentina, asegura que el joven jugador está acostumbrado a jugar en un club del máximo nivel “Lautaro está en un club grande, no se va a otro chico. No sé cuál es más grande de los dos. Los buenos jugadores tienen cabida”.

Pese a las condiciones que pueda encontrarse en el Barça, el seleccionador argentino, que le conoce muy bien del combinado nacional, está convencido de que Lautaro podrá ganarse la titularidad equipo azulgrana a pesar de la competencia de Luis Suárez "a nosotros nos gustaría que tenga continuidad, más un joven como Lautaro. El bueno va a jugar. Si tiene una cosa Lautaro es que además de ser joven juega bien y corre por él y por el compañero. Tiene esas ganas que lo van a marcar como el delantero referencia del futuro”.

Respecto al Mundial de hace dos años, donde Martínez quedó fuera de la lista de 23 confeccionada por Jorge Sampaoli, Scaloni que era integrante de ese cuerpo técnico, explicó que “el Lautaro del 2018 no es el de ahora. Ya está hecho, con otro roce. Estaba en consideración en Rusia, pero no era el de ahora. Y los que fueron estaban bien. No es fácil, cuando estaba en el cuerpo técnico y no tomaba decisiones, no era fácil. Cuando estás del lado del entrenador no es fácil dejar ese tipo de jugador afuera, pero van sólo 23".