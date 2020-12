La rectificación de Jordi Cruyff a Víctor Font

Jordi Cruyff quiso puntualizar a través de twitter su independencia en las elecciones del FC Barcelona después que el precandidato Víctor Font presentase este miércoles su organigrama deportivo con Jordi como Director Deportivo junto a Xavi Hernández como General Manager.

Jordi dijo a través de twitter "me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça". Una puntualización que ya adelantó Silvia Ortiz en el Esports COPE del mismo miércoles. El técnico tiene contrato hasta final de temporada con el conjunto chino.

Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça.



I want to clarify that I am focused on my commitment to Shenzhen FC and am not involved in the electoral process for the Barça presidency.