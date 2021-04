Paco Jémez en Esports COPE: "Ganar hoy sería definitivo para el Barça"

El entrenador y comentarista de Cope Paco Jémez ha analizado el Barça-Granada de este jueves en el Camp Nou en los micrófonos de Esports COPE "es el momento que esperaba el Barça durante toda la temporada".

El míster destaca que una victoria azulgrana contra su exequipo sería definitiva para ganar LaLiga "la importancia de ganar hoy es el golpe anímico que le da al Atlético de Madrid y sería definitivo porque le podría valer el empate contra el Atlético en el duelo directo. Daría un paso importante para la consecución del título".

Paco Jémez cree que los de Koeman son favoritos para ganar el título "el Barça es el que mejor dinámica llega y parece difícil que se le vaya a escapar. Aunque ganar hoy no es fácil porque el Granada va a plantar cara a pesar de las bajas, es un equipo bien armadito".

El técnico opina sobre la decisión de Koeman de no hacer muchas rotaciones en el equipo titlar "no puedo ponerme en la piel de Ronald, a mi me gusta que todos jueguen pero es cierto que cuando encuentras el equipo que te da victorias es normal que no cambie. Entiendo más a Ronald también porque después de la Copa, el equipo sólo tiene una competición. Además está en la genética del jugador del Barça jugar dos o tres partidos por semana".

En cuanto al mérito del técnico holandés, Jémez considera que se ha ganado el respeto "Ronald ha mantenido el tipo en momentos muy delicados y para mí tiene toda la credibilidad del mundo".

Respecto a las semifinales de Champions, le cuesta hacer pronósticos "el Madrid va más justito con el tema del resultado, es inferior como equipo al Chelsea pero tiene una gran pegada y nunca le puedes dar por muerto. El City, con una renta de dos goles, se me antoja complicado que caiga".