Marcos Senna en Esports COPE: "El Barça es capaz de ganar en Munich"

El exjugador del Villarreal, Marcos Senna, ha pasado por Esports COPE antes de que su equipo reciba al Barça en el Madrigal este sábado (21:00 horas). Asegura que "esperemos que Xavi tenga suerte a partir del sábado. Sentimos mucho respeto por el Barcelona, pero tenemos una oportunidad en nuestro campo para intentar sacar los tres puntos".

El brasileño, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Villarreal, no da por muerto al Barça en la Champions porque cree que el equipo azulgrana puede ganar en Munich "a pesar de la mala dinámica, es el Barça y es capaz de ganar en cualquier campo. Es complicado porque vas a encontrar un Bayern en muy buena dinámica y un Barça con la necidad de ganar, pero puede pasar cualquier cosa".

Senna, que coincidió con Xavi en la selección española y también en el curso de entrenador, es optimista con el futuro del nuevo Barça "Xavi va a hacer un buen trabajo. De cara al futuro, con la generación de nuevos futbolistas que tiene, tiene muy buena pinta".

El ex del Villarreal conoce bien al nuevo técnico azulgrana "estuve con él cuatro años y concidimos en el curso de entrenadores durante mes y medio y lo que ya pensaba de él como persona y profesional, lo confirmé ahí. Es una excelente persona y va a ser un excelente entrenador".

Y añade "lo más importante es tener las ideas claras. Él ha salido de ahí y conoce perfectamente la metodología y lo que es el Barça. Hay que darle tiempo porque conseguirá lo que él tiene pensado".

Marcos habla de las dos nuevas sensaciones en el centro del campo del Barça Nico y Gavi "me gustan los dos. La cantera del Barça siempre ha sacado muy buenos futbolistas. Me fijo más en el mediocentro, en Nico, porque es dónde yo jugaba, pero los dos tienen un futuro muy brillante. Me fijo en las lesiones de Ansu y Pedri, que también tiene futuro. El otro día debutó un chiquillo por la banda. Pinta bien de cara al futuro, hay que tener paciencia".





Senna también se muestra optimista "también estamos sufriendo con lesiones de jugadores importantes como Gerard Moreno. No estamos tan efectivos como el año pasado pero confío que podamos acabar bien la temporada y vamos a acabar disfrutando"