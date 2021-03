Marc Duch en Esports COPE: "Xavi hará lo que quiera pero el que ha trabajado con él es Víctor Font"

El miembro de la candidatura de Víctor Font, Marc Duch, ha pasado por los micrófonos de Esports COPE para cerrar la serie de entrevistas electorales que hemos realizado en los últimos días. El que fuese fundador y portavoz de 'Manifest Blaugrana', uno de los grupos impulsores de la moción de censura contra Bartomeu, se incorporó a la candidatura 'Sí al Futur' el pasado enero, como uno de los hombres fuertes en el Área Social.

Marc Duch ha valorado las últimas actuaciones policiales contra Josep Maria Bartomeu y gente de su equipo "esto es un reflejo de la situación que vive el club, está judicializado y en una situación que puede llegar a ser delictiva, que es muy grave"

El miembro de 'Sí al Futur' considera que también hay mucho trabajo que hacer en el Área Social "la sensación es que el club es una pared donde no obtienes respuesta. Por eso hay que cambiarlo de arriba a abajo"

En cuanto a los nombres que han protagonizado esta campaña por formar parte delorganigrama de Víctor Font y apoyar a Laporta, Duch asegura que "nos hubiese gustado poderlos lucir más. Me creo el trabajo de la candidatura durante años porque lo he visto en el papel. Las personas ideales son Xavi, Jordi Cruyff y Benaiges y la prueba de ello es que otras candidaturas también los quieren. Me hace gracia que la gente se suba ahora al tren de Albert Benaiges, los únicos que han trabajado con él son 'Sí al Futur'".

March Duch se refiere al silencio de Xavi Hernández y considera que no debe censurarlo "Xavi al final hará lo que quiera porque es un mito del Barça. Pero el que ha trabajado con él es Víctor Font, eso es un valor".