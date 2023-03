Julio Alberto en 'Esports COPE': "El Barça ganará al Real Madrid en el Clásico"

El exjugador azulgrana Julio Alberto Moreno ha conseguido culminar el sueño de crear la 'Fundación Relife' para la lucha contra las adicciones y atiende a los micrófonos de 'Esports COPE' en un día muy feliz para él.

Nos explica que se va a recuperar el histórico 'Partido contra la droga' y que se está trabajando en diferentes acciones y programas con comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España.

Además de este gran proyecto, Julio Alberto nos habla sobre el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou y se muestra convencido de que el conjunto de Xavi Hernández va a superar al Real Madrid "no le des vueltas, vamos a ganar. Yo no fallo nunca en los resultados". Aunque cree que no se resolverá LaLiga "hasta que matemáticamente no se acabe".

Además defiende al conjunto azulgrana de las críticas que ha recibido últimamente por su juego "hay que saber ganar jugando mal. Xavi lo está haciendo muy bien. Para ganar un partido difícil hay que saber sufrir y hay que aprenderlo".

El exjugador y buen amigo de Laporta también confía plenamente en el presidente azulgrana a pesar de la situación complicada generada por el 'caso Negreira' "creo que no debo opinar. Espero que el Barça resulva el problema y que el presi siga tirando del carro para defender al club. Yo confío en el presi siempre".