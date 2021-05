Juan Carlos en Esports COPE: "No es el momento de Xavi"

El exjugador del 'Dream Team' Juan Carlos Rodríguez ha recordado en Esports COPE el aniversario de aquel 20 de mayo de 1992 en que el Barça ganó la primera Copa de Europa de su historia con el legendario gol de Ronald Koeman

Precisamente Koeman está bajo los focos ahora en Barcelona y Juan Carlos considera que el holandés debería seguir porque "ha hecho un buen trabajo y merece seguir" y además añade que "no es el momento para Xavi Hernández".

El de Valladolid considera que "Xavi en algún momento va a ser entrenador del Barça, pero hay que escoger el momento. No vamos a quemar esa bala por aclamación popular. Yo creo que no es el momento. Me quedaría con Koeman si hay confianza en él". Y añade "es un handicap tener amigos en la plantilla, pero todo se puede superar a base de convencimiento. Si Xavi está seguro de su preparación, tiene que convencer a sus compañeros".

Apuesta por mantener a Koeman porque "ahora es más conocedor del equipo y sabrá sacarle más partido, esperando que no todo dependa de Messi porque también hay que hacer partícipes a otros". Considera que "llegó en un momento delicado, cuando él tenía buen cartel y ha tomado decisiones valientes contando con los jóvenes".

Teniendo en cuenta todo esto, Juan Carlos piensa que no hace falta hacer muchos cambios en la plantilla porque "hay que dar importancia al 50% de los jugadores que son jóvenes, que han ganado experiencia porque este año ha sido un máster" y añade "no me imagino un Barça sin Busquets o Piqué, aunque sólo sea para aportar a los que van llegando".