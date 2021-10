Joan Gaspart en Esports COPE: "Me preocupa que el Barça pueda convertirse en sociedad anónima"

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart ha pasado por Esports COPE para valorar la situación del club antes de la Asamblea de Socios Compromisarios que se celebra este domingo 17 de octubre.

Gaspart se ha mostrado conciliador con la junta de Joan Laporta a pesar que él reconoce que votío a Víctor Font "creo que hay que aprobar las cuentas para dar un voto de confianza a los directivos y ejecutivos y además hay que aprobarlas con un gran apoyo". A pesar de la delicada situación del club, se muestra esperanzado "confío en los directivos y en especial en los ejecutivos y en especial en el director general Ferran Reverter. Pienso que el Barça es muy capaz de superar esta situación".

Entre las diferentes propuestas de Laporta que deberán aprobarse en la Asamblea, Joan Gaspart manifiesta sus dudas ante la posibilidad de que cualquier persona en el mundo pueda hacerse socio de manera telemática, porque teme que se pueda decidir el futuro del club desde fuera "lo que me preocupa y mucho es que el Barça pueda llegar a convertirse en sociedad anónima. Por eso pediré que se introduzca en los Estatutos un quorum especial de un 80%, para votar esa posibilidad si algún día lo plantea una junta directiva".

El empresario está preocupado por lo que se está hablado en Barcelona sobre la posibilidad de que el club se convierta en sociedad anónima y pide a la junta actual que tome medidas "a mí no me vale que digan que no se hará, sino que pongan esta medida".

Respecto a la deuda que acumula el club después del mandato de Josep Maria Bartomeu, Gaspart considera que "no se ha podido demostrar que nadie metiese la mano en la caja".

Gaspart también habla sobre la marcha de Messi y considera que "no se le podía pedir a Messi que jugase gratis. Es un profesional, con una familia, con tres hijos y había un club dispuesto a pagarle una fortuna como el PSG. Desde el punto de vista deportivo ha sido una operación desastrosa y pagaremos las consecuencias, pero desde el punto de vista financiero Laporta aceptó la recomendación de que no se podía hacer".