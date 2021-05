Guardiola: "Hemos invertido mucho dinero, pero no es sólo eso"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó en rueda de prensa que han invertido mucho dinero en los últimos años, pero que la clave del éxito "no es sólo eso".

El técnico español compareció en rueda de prensa después de eliminar por un global de 4-1 al París Saint Germain en las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol.

"Hemos invertido muchos dinero, pero no es sólo eso. Si la gente quiere pensar eso, muy bien, pero hay mucho trabajo por detrás. Y por eso en la última década hemos ganado cinco Premier League", dijo Guardiola.

"Esta es la competición más difícil, porque te enfrentas a los mejores rivales. Nos merecemos estar aquí y jugar la final", añadió.

Guardiola también se tomó un momento para recordar a los jugadores que ayudaron a construir este Manchester City campeón y que ya no están en el club.

"Lo primero en lo que he pensado es en los que ya no están. David Silva, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta", apuntó Guardiola.

El PSG, finalista la temporada pasada, se queda a las puertas de la cita en Estambul, después de perder por 2 a 0 en Manchester en el partido de vuelta, en que no pudo participar Mbappé porque no se recuperó de la lesión en el muslo sufrida hace dos semanas. Neymar no fue suficiente para plantar cara al equipo de Guardiola.