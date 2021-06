Esports COPE 11-06



Aquest divendres engega l'Eurocopa i hem estudiat els favorits, els jugadors més destacats i, per descomptat, a la nostra Selecció amb el Fernando Evangelio.

L'Helena Condis ens ha portat l'última hora de la vacunació dels internacionals, que han rebut la seva dosi aquest matí.

També hem explicat els detalls de l'acomiadament de l'entrenador del Barça B, Xavier Garcia Pimienta.

Al Girona, tornen a viure aquest cap de setmana una final del play-off. Diumenge l'anada a Vallecas i pot ser amb Stuani.

El Quique Iglesias ens ha explicat com està la situació de Javi Puado.

I en bàsquet, tercer partit dels blaugranes on han de guanyar per ser a la final de l'ACB contra el Reial Madrid.