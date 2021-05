El Mirall s’uneix a la Pasqua del Malalt i presenta el Camí de Sant Josep, iniciativa diocesana de Barcelona.

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 7 de maig de la Pasqua del Malalt, que se celebra aquest diumenge a les diòcesis amb seu a Catalunya, i del Camí de Sant Josep, un itinerari proposat per l’Arquebisbat de Barcelona juntament amb altres iniciatives diocesanes dins l’Any dedicat al patró de l’Església universal. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Joan Bajo, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut, i Josep Maria Turull, director del Secretariat de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris de l’Arquebisbat de Barcelona. Aquest diumenge VI de Pasqua, es viu la Pasqua del Malalt amb el lema “Cuidem-nos mútuament”. Joan Bajo ha explicat que “la pandèmia ha posat de relleu aquesta entrega i generositat de què es vesteix la Pastoral de la Salut, i es manifesta en una acció de gràcies en què l’Església agraeix a agents de pastoral, sanitaris i altres professionals tota la seva dedicació”. Igualment ha comentat que la commemoració pasqual “és la culminació de la campanya que es fa tot l’any i, sobretot, un dia en què les comunitats parroquials i cristianes preguen amb els malalts i per ells, cosa que dona un significat de reconeixement a la jornada, perquè tots ens cuidem, com diu el lema, en una crida que ens fa Jesús”.

El director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut ha explicat, en un altre moment, que “la pandèmia ha tret a la llum moltes insuficiències i carències en tots els àmbits, sobretot en l’atenció als malalts, motiu pel qual l’Església ha volgut fixar-se en la figura del bon samarità, perquè ens ajudi a guarir el malalt en el cos i en l’ànima, un hostaler que ara és l’Església”. Joan Bajo ha destacat que, “a imitació de Jesús, que és la nostra referència més propera, es confia a l’Església la realitat d’aquells que tenen afeccions en el cos o en l’esperit perquè puguin trobar la misericòrdia i el consol”. El també sacerdot de la diòcesi de Tortosa ha admès que “la pastoral de la salut es troba en standby, perquè molts voluntaris són grans i tenen més risc, la qual cosa ha provocat que no hàgim pogut visitar els ingressats i altres”. Ha valorat, això sí, el contacte que hi ha hagut “via telefònica, per e-mail o des de la pregària”. Ha lamentat que “no s’ha fet l’essencial, que és la proximitat de tu a tu amb el malalt”.

Joan Bajo ha conclòs que “en els moments de patiment o de malaltia no estem sols, i es pot fer una simple trucada telefònica que ajuda els qui pateixen moments de solitud”. Ha donat finalment les gràcies “als voluntaris, agents de pastoral, religiosos i altres que han ajudat”.

El Camí de Sant Josep

Per la seva banda, Josep Maria Turull ha explicat el que són les diverses iniciatives diocesanes de Barcelona en el marc de l’Any de Sant Josep. Una és el Camí de Sant Josep, entre Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Mataró. El director del Secretariat de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris de l’arxidiòcesi ha destacat que aquest camí “s’inspira en altres grans camins, dels quals el més conegut és el de Sant Jaume i més recentment el de Sant Ignasi de Loiola”. Turull ha dit que “es vol oferir un mitjà de creixement en la devoció a Sant Josep i aprofitar-la, des de la seva manifestació en moltes parròquies, amb una invitació perquè cadascú pugui fer un pelegrinatge almenys a 7 d’aquests llocs”. Igualment ha explicat que “es fa una meditació a partir dels 7 dolors i goigs de Sant Josep”. El també rector de la Basílica de la Sagrada Família ha subratllat que “és un camí que cadascú pot fer al seu ritme i de la manera que li va millor”, i que “es tracta d’aprofitar la riquesa de cada lloc de l’arxidiòcesi”.

Turull ha dit que “el Joc de Sant Josep és un material que s’ha ofert a l’extra del Full Dominical de diumenge passat, 2 de maig, perquè es retallin les imatges que hi ha al peu i col·locar-les cadascuna en una de les esglésies que hi ha representades”. Ha comentat també que, “un cop completat el joc, es tracta de fer una arribar fotografia a l’adreça electrònica anydesantjosep@arqbcn.cat per rebre com a retorn una estampa de Sant Josep pròpia d’aquest any”. El director del Secretariat de Turisme ha assegurat que “aquest Camí de Sant Josep està pensat per al turisme que és més de proximitat, de l’arxidiòcesi de Barcelona i també de les diòcesis veïnes, i és la manera de descobrir la pròpia diòcesi, ja que sovint manca l’estímul per fer-ho”. Josep Maria Turull ha elogiat sobretot el fet que “es poden conèixer parròquies de barris més humils o populars, per exemple a l’Hospitalet o a Nou Barris, i altres més notables com Sant Josep de Badalona, molt bonica i modernista, i altres més antigues com els Josepets de Gràcia o Santa Maria de Mataró, tot sense oblidar la Sagrada Família o la catedral, que són molt més conegudes”. Finalment ha destacat “la presència del santuari de Sant Josep de la Muntanya on, a més, s’acullen infants necessitats”.

Turull ha explicat que, “per participar en el Camí de Sant Josep, es pot anar a un dels punts de pelegrinatge, demanar la credencial i segellar aquell lloc concret, com es farà en els altres llocs on es vagi”. El prevere de Barcelona ha assegurat que “el que ens ensenya Sant Josep en el món d’avui està molt ben descrit a la carta del Papa ‘Patris Corde’, on Francesc posa de manifest que aquesta devoció tan arrelada és ben actual perquè exalta el sentit de la humilitat, la discreció, el treball i la fidelitat a la voluntat de Déu, valors que ens poden fer ara un gran bé”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'elecció de Xavier Puigdollers com a nou president de la Federació de Cristians de Catalunya, una votació majoritària dels socis ara pendent de la ratificació de l’arquebisbe de Barcelona. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Como el Padre me amó', un tema del grup Kairoi que ens invita a escoltar el missatge litúrgic d'aquest diumenge, VI de Pasqua, en què Jesús ens demana que ens mantinguem en l'amor amb ell i ens estimem els uns als altres: https://www.youtube.com/watch?v=Q_rffV7N_Ic

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre l'Eucaristia celebrada aquesta setmana a la Universitat Abat Oliba en memòria de David Beriaín i Roberto Fraile, periodistes assassinats recentment a Burkina Faso, sobre l'elecció de Montserrat (el dissabte 22) per al Rosari que el Papa ha convocat per a cada dia del mes de maig a les 18.00h i per a tot el món, sobre la recent renovació del Patronat de la Fundació de Ràdio Estel i el setmanari 'Catalunya Cristiana', del qual ara forma part el director de COPE Catalunya, Jordi Casoliva, i sobre la figura de Josep Maria Genescà, que ha mort aquesta setmana després d'una llarga vida de compromís amb l'Església a Catalunya, com a president de la Federació de Cristians i en altres serveis. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).