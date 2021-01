El Mirall presenta la V Setmana de la Bíblia i un testimoni sobre la unitat dels cristians

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 22 de gener, de la V Setmana de la Bíblia, que es fa del 24 al 29 de gener a les diòcesis amb seu a Catalunya, i de l’Octavari de Pregària per la Unitat dels Cristians. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la secretària de l’Associació Bíblica de Catalunya, Concepció Huerta, i la pastora de l’Església Evangèlica de Catalunya Marta López. La també organitzadora de les jornades ha explicat que es fan “per prendre consciència sobre la Paraula de Déu no només per als creients, sinó també per a tota la humanitat”. En aquesta línia, ha afegit que “la Setmana de la Bíblia pot ser una oportunitat per fer una aproximació més global a la Paraula de Déu, amb la tradició oral, el que ens diu un text i com transforma la pròpia vida el seu missatge”. Huerta ha comentat igualment que “es pot seguir la reflexió sobre llegir l’evangeli de Marc en temps de pandèmia, que farà el carmelita Agustí Borrell el 25 de gener a les 18 hores”, aquesta i altres sessions des del web www.setmanadelabiblia.cat.

Concepció Huerta ha explicat que “el diumenge de la Paraula posa en relleu la centralitat de la Paraula de Déu i la que té en la vida i l’acció del cristià, així com la seva sacramentalitat”. La secretària de l’Associació Bíblica de Catalunya ha subratllat que, “en el document amb què el Papa instituïa el diumenge de la Paraula, situava el dia en la Setmana de la Unitat dels Cristians, però també s’aproximava als jueus”. Igualment ha dit que “els principals actes de la setmana estan pensats per a aquesta situació de crisi sanitària que ens obliga a reduir molt els contactes personals, alhora que ens ofereixen entrar en la Paraula de Déu des de diverses perspectives, com ara la manera de viure les circumstàncies tan dramàtiques que vivim”. L’organitzadora de la Setmana de la Bíblia ha recomanat alguns actes, “com el de Sant Jeroni, que va traduir la Bíblia al llatí, o la possibilitat de veure des de casa les torres de la Sagrada Família i el missatge sobre la Jerusalem celestial que Antoni Gaudí hi va voler plasmar”, entre altres propostes.

En un altre moment, Huerta ha assegurat que “són necessàries sobretot les activitats organitzades des de la base, amb les seves necessitats”. A més, ha comentat que “s’han recuperat els anys anteriors iniciatives de diverses comunitats, i aquest any se’n podran afegir moltes més”. Ha destacat que “seria bo que les comunitats i els grups trobessin espais d’estudi i d’aprofundiment sobre la Bíblia”. En la mateixa línia, la biblista

ha comentat que els organitzadors “voldrien que l’interès per conèixer la Bíblia no fos només per a aquests propers dies, sinó tot l’any”. Igualment ha subratllat que “l’Associació Bíblica de Catalunya ha adaptat la col·lecció ‘Llegir la Bíblia en grup’ al format digital”, una col·lecció “editada ara fa vint anys en format carpeta o llibre, com una eina fonamental i amb un ús que capacita les persones més interessades per aplicar les mateixes pautes a l’estudi i aprofundiment d’altres textos de la Bíblia”. Finalment ha anunciat que, “a partir de la setmana vinent, es podrà descarregar la part del material que correspon a l’evangeli de Marc”.

La unitat dels cristians

D’altra banda, hem parlat de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que s’està celebrant des de dilluns passat, dia 18 de gener, fins al vinent, dia 25. La pastora de l’Església Evangèlica de Catalunya Marta López ha comentat el lema d’aquest octavari, que aprofundeix en la crida del Senyor des del capítol 15 de l’evangeli de Joan, sobretot quan Jesús diu: “Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit”. Ha explicat que la seva comunitat protestant “viu la setmana com una oportunitat perquè, de manera especial, es viu més la unitat, també ara que el temple està tancat per manca de ventilació”.

Marta López també ha dit que els evangèlics de la seva comunitat “participen en els actes ecumènics més oficials, a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, però vivint més íntimament l’ecumenisme amb unes parròquies del Raval i del Poble Sec, a Barcelona, amb les quals treballen tot l’any”. López ha destacat que, durant aquesta Setmana de la Unitat en temps de pandèmia, “l’ecumenisme es converteix en més que paraules, i la pregària comuna és més compartida que mai”. Finalment la pastora ha anunciat que “els actes de la Setmana de la Unitat passen, en el cas de la comunitat, a la Pentecosta”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, aquest dijous 21 de gener (festa dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi) a la Catedral de Tarragona, i el nou document dels bisbes de Catalunya titulat 'Esperit, cap a on guies les nostres Esglésies?', que s'acaba de fer públic. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó "Vos heu passat vora l'aigua", tema clàssic de Cesáreo Gabarain amb lletra en català de Manuel Tort i amb el qual ambientem aquest

diumenge III durant l'any per sentir-nos cridats, com els primers apòstols de Jesús, a ser també "pescadors d'homes": https://www.youtube.com/watch?v=yeJ4Q_mS0y8.

Uns apunts d'actualitat sobre les 56es Jornades de Qüestions Pastorals, programades per al dimarts 26 i el dimecres 27 de gener i dedicades a l'encíclica 'Fratelli Tutti', i sobre la presentació de la guia 'On menjar, dormir, rentar-se', elaborada per la Comunitat de Sant Egidi per als pobres, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).