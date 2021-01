El Mirall ofereix el llibre ‘365 dies amb Maria’ i ambienta la Setmana de la Unitat dels Cristians

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 15 de gener, del llibre ‘365 dies amb Maria’ (Claret, 2020) i de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians amb tota la seva activitat aquests propers dies a Barcelona i arreu de Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del periodista gironí Àngel Rodríguez Vilagran, autor d’aquesta novedosa guia mariana, i la directora del Secretariat d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona, Montserrat Puigdellívol. Àngel Rodríguez ha explicat que aquest treball, que presenta una advocació de la Mare de Déu present a Catalunya per a cada dia de l’any, vol ser “senzill i escrit en un llenguatge popular”. Ha comentat que “cada dia de l’any el lector coneix la història d’una advocació de la Mare de Déu, alhora que es pretén, per damunt de tot, que es coneguin les tradicions i que la gent que vulgui llegir-lo s’ho passi bé, també amb tot el que es relaciona amb les festes i altres coses”.

D’altra banda el periodista gironí ha assegurat que “la feina ha estat molt complicada, amb dos anys i mig de treball que requeria comprovar dades històriques, de llegenda o tradicions i de contacte amb els responsables dels santuaris, de les parròquies o d’altres llocs on es veneren les imatges, així com amb confrares i altres persones, perquè fessin notar si hi havia errors”. Ha dit també que “llibres i Internet” n’han estat les principals fonts, en “una feina molt dura”. Rodríguez Vilagran ha destacat, a més, que un objectiu seu és “ que aquest llibre pugui ser llegit per creients i no creients, per devots i persones diverses”. L’autor de ‘365 dies amb Maria’ ha subratllat que “la Mare de Déu transmet molta senzillesa, un valor molt important en aquest temps del Covid, juntament amb la paciència, i ella va tenir-ne molta, motiu pel qual ens pot transmetre missatges importants”. I sobre l’advocació afegida, la del 29 de febrer (del Viver, a Argentona) celebrada cada quatre anys, ha dit que és com totes, “a partir d’una tasca de contacte diari amb tota l’Església catalana, mitjançant fulls dominicals, revistes diocesanes i altres publicacions”. Àngel Rodríguez ha aclarit que “n’han quedat sense posar, d’advocacions de la Mare de Déu, però certament no s’hi poden posar totes”.

Finalment Àngel Rodríguez ha definit aquesta guia com “un libret de tauleta de nit, per llegir cada dia, per exemple, quan sona el despertador”. Ha comentat igualment que intenta “que el llibre estigui amb dates relacionades amb el santuari i la imatge corresponent, tot i que no s’han pogut incloure totes en dies assenyalats com el 8 de setembre o el 15 d’agost”. Sempre ha volgut, això sí, “que la Mare de Déu estigui relacionada amb el seu dia corresponent, com passa, per exemple, un 23 d’abril (també Sant Jordi) o un 11 de setembre (la Diada)”.

Ecumenisme a Catalunya

D’altra banda, la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que se celebra del 18 al 25 de gener, ha estat comentada per la directora d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona, Montserrat Puigdellívol. A partir del lema “Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit” (Jn 15), la responsable de relacions entre cristians ha explicat que “la setmana està enguany marcada per la pandèmia, tot i que la delegació s’ha anat reinventant i adaptant”. Puigdellívol ha comentat que, “amb el suport del Departament de Comunicació de l’Arquebisbat, s’oferirà un espai de reflexió i pregària amb la col·laboració de representants de totes les confessions cristianes”.

Igualment la directora del Secretariat d’Ecumenisme ha recordat que “es farà el dilluns 18 de gener, a les 19.30h, una pregària ecumènica presidida pel bisbe Javier Vilanova, a la basílica de Santa Maria del Mar i amb representacions de les diverses creences”. Montserrat Puigdellívol ha anunciat que “hi haurà activitats en diferents comunitats, parròquies i altres esglésies, tot presentat en el web del Centre Ecumènic de Catalunya”. Ha destacat que “aquest any, marcat pel dolor, ens fa veure la fragilitat humana i alhora la necessitat d’ajudar-nos els uns als altres”. Ha comentat, a més, que la commemoració ens permet demanar al Senyor que ens permeti tornar al cep”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el document 'motu proprio' del Papa en què es regula la participació de les dones en la proclamació de la Paraula de Déu i en el servei a l'altar, amb la possibilitat de conferir-los aquests ministeris. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó "La teva crida", tema del grup Kairoi que ens ajuda a entendre la proposta de Jesús als primers deixebles que el van seguir: https://www.youtube.com/watch?v=8SM_r0LThNM.

Uns apunts d'actualitat, sobre la propera celebració de la V Setmana de la Bíblia (del 24 al 31 de gener), sobre la cloenda del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense (amb una Missa a la Catedral de Tarragona el 21 de gener) i sobre l'ajuda d'aquests dies als sense llar pel fred des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, la Comunitat de Sant Egidi, Arrels Fundació i altres entitats de l'Església o d'inspiració cristiana, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).