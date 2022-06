El Mirall explora la Memòria de Mans Unides i celebra un reconeixement a l’Institut de Litúrgia de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 24 de juny, de la Memòria 2021 de Mans Unides, que reflecteix un any difícil amb 474 nous projectes i una inversió de 34 milions d’euros, i del nomenament d’un nou membre de casa nostra com a consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la Santa Seu. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mireia Angerri, presidenta delegada de l’ONG catòlica a l’arxidiòcesi de Barcelona, i Gabriel Seguí, president de l’Institut de Litúrgia de Barcelona Ad Instar Facultatis i elegit per formar part de l’organisme vaticà d’aquest àmbit. Mireia Angerri ha explicat que “l’any 2021 va ser un dels més complicats de la història de l’entitat, perquè la pandèmia va relegar a un segon terme altres crisis ignorades, entre elles la misèria i la pobresa, que han fet més gran la diferència entre rics i pobres”. En aquesta línia, ha afegit que “serà difícil superar les conseqüències d’unes activitats de subsistència en països subdesenvolupats que no recuperen la normalitat”.





La presidenta de Mans Unides a Barcelona ha recordat que “no s’ha d’aturar la feina de l’organització”, i això es veu en l’augment “de projectes dedicats a l’alimentació, un centenar més, mentre es va donar suport a més de 100 projectes educatius i, en els drets humans i en l’equitat de gènere, han seguit les conseqüències de la pandèmia”. Angerri ha comentat igualment que Mans Unides “va viure el 2021 l’important repte de conviure amb la pandèmia, sobretot en països especialment colpejats, com ara alguns llatinoamericans i l’Índia, perquè no es van poder reprendre les visites sobre el terreny fins a la tardor”. Ha apuntat, a més, que “la gran pandèmia és la fam que afecta ara 900 milions de persones, tot i que la situació anima Mans Unides a seguir endavant amb la feina que ja s’estava fent”. Mireia Angerri, en un altre moment, ha destacat que “la campanya d’enguany posa el focus en els oblidats, amb missatges a moltes realitats per canviar la mirada al món, ja que no es vol que aquestes persones caiguin en l’oblit, alhora que es vol prendre consciència de la realitat que ens envolta i del fet que es pot fer molt per canviar aquestes desigualtats”.





Finalment, Angerri ha defensat que “es continuï destinant tota l’energia per fer un món millor”. Ha comentat també que “la memòria del 2021 permet aturar-se i donar les gràcies als centenars de voluntaris que fan el seu esforç, als socis i donants que fan possible l’activitat de Mans Unides arribant allà on ningú no arriba i als socis locals, que porten ajuda a

l’Amèrica llatina, l’Àfrica i el sud-est asiàtic”. En definitiva, ha agraït el suport “de moltes persones que són veritables aliades” de l’ONG. I com a conclusió, Angerri ha dit que “la fam, la pobres i la injustícia són conseqüència de l’egoisme imperant en la societat, tot i que també hi ha molta solidaritat”. I ha presentat Mans Unides com “la clau de volta per canviar aquesta situació”. La presidenta ha fet una crida a col·laborar amb l'entitat, perquè “així podrà arribar més lluny i a moltes més persones”.





Litúrgia catalana a la Santa Seu





En la segona part del col·loqui, el tema ha estat el nomenament de Gabriel Seguí, president de l’Institut de Litúrgia de Barcelona, com a nou consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la Santa Seu. El mateix Seguí ha participat en la nostra taula, on ha mostrat reconeixement i incertesa alhora. “La meva principal sensació després d’aquest nomenament és de responsabilitat, perquè està lligat a la condició de president de l’Institut de Litúrgia de Barcelona, però també certa sorpresa perquè no sé exactament quines seran les meves competències”, ha comentat. El prevere mallorquí ha dit que “l’organisme vaticà pot ajudar a mantenir una certa unitat litúrgica dins les particularitats que la litúrgia romana pot tenir en cada territori, tot just perquè els episcopats tenen competències litúrgiques, però la unitat és necessària”.

El president de l’Institut de Litúrgia de Barcelona ha apuntat, a més, que aquesta institució acadèmica “aporta a la litúrgia una profunda teologia, tenint en compte que està abocat al conreu de la teologia litúrgica i a la cura de l’Ars Celebrandi, a la manera de celebrar amb rectitud el misteri pasqual, a diferència del Pontifici de Roma o altres, que posen més ènfasi en l’edició i el comentari de les fonts litúrgiques”. Sobre la Congregació del Culte Diví, ha subratllat que “ajuda a millorar la qualitat de la litúrgica donant orientacions generals i ajudant a compartir experiències que es donen en altres latituds, com ara la litúrgia africana, i el que fa, doncs, és tutelar la praxi de la litúrgia”.





En relació amb una crida del Papa Francesc a actualitzar la moda litúrgica i l’art, Seguí ha aclarit que “és una lectura històrica, perquè l’art ha influït sempre en la litúrgia, com mostren les nostres catedrals o els vestits litúrgics, que reflecteixen gran diversitat”. Finalment Gabriel Seguí ha explicat que “l’Institut de Litúrgia de Barcelona es desplega com a institució universitària, seguint el procés normal, com ja va fer, per exemple, el Sant Anselm de Roma”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les solemnitats d'aquests dies: el Naixement de Sant Joan Baptista, el

Sagrat Cor de Jesús i diumenge 19 de juny el Corpus Christi, amb la Missa solemne al Pla de la Seu de Barcelona, que va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Et seguiré', un tema interpretat per Worship.cat que ens ambienta la vivència d'aquest diumenge, XIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la mort aquesta setmana als 97 anys de Jordi Bonet, arquitecte responsable de les obres del temple de la Sagrada Família durant 27 anys; la celebració aquests dies de la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma i a l'arxidiòcesi de Barcelona i l'inici aquest dissabte 25 de juny del Festival Internacional Orgue de Montserrat Cassià Maria Just In Memoriam. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).