El Mirall anuncia un còmic sobre la vida de Sant Francesc i explora la creació d’un grup de joves

Ignasi Miranda / Montse Roset

El naixement d’una nova col·lecció de vides de sants de diverses èpoques en format còmic, adreçada a joves, i el naixement d’un grup d’adolescents a la parròquia de Santa Cecília de Barcelona han estat els dos grans temes tractats aquest divendres, 2 d’octubre, durant la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’, a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). Nacho Sala ha explicat que “la col·lecció pretén contestar a la pregunta sobre allò que poden dir els sants als joves del segle XXI, a partir d’unes vides exemplars que val la pensa revisar i amb uns missatges que poden impactar en els nois i noies d’avui”. Per la seva banda, Albert Vidal ha destacat que el projecte “va néixer d’una manera molt natural, a partir de les estones amb un mossèn a casa, i un d’ells va ser el franciscà Juan Antonio Adánez, que va comentar de manera espontània que havia descobert de jove la seva vocació al sacerdoci perquè, a casa seva, llegien còmics sobre vides de sants”. Vidal ha reconegut que “inicialment les coses que es trobaven semblaven una mica casposes, però després la constatació va ser molt clara: en manquen d’inspiració cristiana”. Ha afegit en la mateixa línia que aquests impulsos van permetre anar formant l’equip, amb el dibuixant Pedro Espinosa i el guionista Raúl Anisa.

En un altre moment, Nacho Sala ha comentat que “els sants, durant la seva història, han viscut en veritat perquè estan molt a prop de Déu, i tots els seus missatges i valors són perfectament actualitzables al moment present, alhora que inviten els joves de manera radical perquè descobreixin la mà creadora de Déu i se sentin atrets per una perspectiva ecològica i còsmica”. Per la seva banda, Albert Vidal ha assegurat que “els mil·lènnials han captat ja aquest missatge, perquè són una generació molt generosa que pensa molt en l’impacte que viu el planeta, alhora que encaixa molt bé amb la filosofia de Sant Francesc, que veu Déu en les criatures, en la terra i la natura”. Igualment ha dit que el projecte “s’inicia amb una primera edició a través d’una plataforma de Crowfunding que es diu SpaceMan i a la qual s’accedeix des del web http://www.asiselcomic.com, on es poden trobar un vídeo de presentació, les cinc primeres pàgines del còmic i altres presentacions”. En la mateixa línia, ha afegit que “tothom pot fer una aportació des d’aquest sistema de micromecenatge, a canvi d’alguna

recompensa”. La recaptació està oberta del 15 de setembre al 15 d’octubre.

Nacho Sala ha recordat que “la filosofia del projecte és donar suport a algunes iniciatives socials de la comunitat franciscana: una que es diu Santa Clara d’Assís, a Corzal (temes de salut), una altra anomenada Hermano Francisco, de Medellín (beques de nens i nenes de primària i secundària), i el que es diu San Luis de Tolosa, a Bogotà (beques per a adolescents en risc d’exclusió social). “Col·laborar amb aquest projecte comporta col·laborar perquè els joves coneguin l’exemplaritat de Sant Francesc i donar suport a obres socials a Colòmbia”, ha conclòs. Albert Vidal, a més, ha afirmat que “el compromís és que el llibre estigui disponible en el termini d’un any per a tots els qui hagin ajudat”. Ha afegit que “es vol donar continuïtat al projecte amb altres vides futures de sants”. Nacho Vidal ha recordat que “aquestes persones van donar la vida per l’evangeli, i ara cal saber transmetre a les noves generacions aquest testimoni fet vida”.

A la segona part de la taula, Cristina Calvet ha explicat que la creació d’un grup de joves com el que ella ha ideat per a la parròquia de Santa Cecília de Barcelona “parteix del fet que no existeixen grups amb nois i noies entre els 13 i els 18 anys, edat a partir de la qual hi ha una oferta, però precedida d’un buit que ara s’intenta recuperar”. Es tracta, en definitiva, de donar “formació i espiritualitat a la persona després de la Primera Comunió”. Calvet ha assegurat que “la gent jove es fa moltes preguntes i vol explicacions sobre determinats temes, i cal oferir espais perquè els nois i noies s’apropin i puguin escoltar comentaris sobre qüestions que no es donen en altres àmbits o altres contextos”. La catequista i també professora de la Universitat Abat Oliba ha recordat que “tota persona té els aspectes físic, emocional, intel·lectual i espiritual”, motiu pel qual ha expressat el seu desig que aquest projecte de la Parròquia de Santa Cecília “tingui inscripcions de joves de 13, 14 i 15 anys”.

En un altre moment, Cristina Calvet ha dit que “la proposta és força diferent del que es pot trobar actualment a l’arxidiòcesi de Barcelona, on hi ha o bé un perfil estil cau i esplai o bé un àmbit de propostes formatives de tendències més tancades o conservadores, allunyades sovint dels plantejaments que fan els adolescents”. Ha qualificat el projecte de “realista i concebut per al desenvolupament de la faceta espiritual” dels nois i noies. La iniciadora del grup ha assegurat que “la idea és que el grup o grups es reuneixin els divendres de 18 a 19 hores, habitualment a la parròquia per no pas sempre, perquè pot haver-hi altres punts d’interès que ajudin els joves a fer-se preguntes”. Calvet ha reconegut que “no serà tant una formació catequètica, sinó més aviat

vivencial des d’un acompanyament al nen o nena dins el seu camí per fer-se adult”. Finalment ha subratllat que, “si el projecte prospera, s’ajudarà molt els joves que volen compartir diferents punts de vista sobre la vida i la realitat que els envolta, des d’una resposta espiritual i humanista, molt necessària per als joves d’aquestes primeres edats”. Calvet ha animat les famílies a apuntar els seus fills o nets, si tenen entre 13 i 16 anys, a través de l’adreça electrònica catequesisantacecilia@gmail.com o des del perfil d’Instagram JovesSantaCecilia.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la festa de la Mare de Déu del Roser i el mes del Rosari, a partir d'una crida del cardenal Omella des de la seva carta dominical d'aquesta setmana. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada sobre Sant Francesc d'Assís a les portes de la seva festa (4 d'octubre). Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'JERUSALEMA', de Master KG i Nomcebo, queNomcebo, que s'ha viralitzat a les xarxes socials, entre elles TikTok, i està sonant a totes les ràdios de música pop. Original en zulú, planteja aquestes reflexions, entre d'altres: "Jerusalem és casa meva", "guia'm i porta'm amb tu", "el meu Regne no és d'aquest món", "salva'm i vine amb mi", "guarda'm i no m'abandonis": https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048&ab_channel=OpenmicProductions&fbclid=IwAR0A021m1Y9mbLsDj7qCawqEksPFynn6hhEAYYTyt9uoTv7tho9dTrQrL_E.

Uns apunts d'actualitat sobre una pregària ecumènica en el "Temps de la creació", celebrada a l'església de Betlem aquesta setmana, sobre la celebració d'un nou capítol provincial dels Caputxins, en què ha estat elegit Eduard Rey nou provincial, sobre un acte acadèmic pels 1.600 anys de la mort de Sant Jeroni, aquest dimecres al Seminari de Barcelona, i sobre la presentació aquest dijous del llibre 'El carrer dels invisibles' (Claret, 2020), de Victòria Molins han completat el programa d’aquesta setmana, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja). I la setmana vinent, recordarem especialment l'historiador i monjo de Montserrat Hilari Raguer, que ens acaba de deixar als 92 anys.