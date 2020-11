El Mirall ambienta la beatificació del jove Joan Roig i reviu la visita de Benet XVI 10 anys després

La beatificació del jove màrtir Joan Roig Diggle i el desè aniversari de la dedicació del temple de la Sagrada Família de Barcelona han estat els dos principals temes de la taula de testimonis, aquest divendres 6 de novembre des del programa El Mirall de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). El bisbe auxiliar de Barcelona Toni Vadell ha destacat que “és molt el que els joves de l’arxidiòcesi poden aprendre, de Joan Roig, moltes coses”. Ha comentat que “les biografies publicades i altres instruments mostren un jove d’una gran actualitat i d’una vida normal, amb molta simpatia i fins i tot passional, però sempre molt amic del Senyor i des de l’amor a l’Eucaristia”. Vadell ha subratLlat que el nou beat “s’ocupava també molt de les persones vulnerables, i era molt eclesial, perquè sempre es deixava acompanyar per l’Església”.

El bisbe Toni Vadell ha dit que la beatificació “serà restringida i s’ha organitzat com s’ha pogut, amb l’elaboració d’un vídeo que es difondrà, perquè l’important és que la gent conegui aquest noi exemplar de l’Església ja com a veat”. El prelat ha afegit, en la mateixa línia, que “Joan Roig té una gran actualitat”. En un altre moment, ha recordat que “Joan Roig no participava de cap organització política o ideològic, sinó que era un cristià que participava en les activitats de la Federació de Cristians de Catalunya”. Vadell ha aclarit que el nou beat és exemple de “persona de vida cristiana que generava un odi” davant el qual mostra “una caritat constant en la seva vida, especialment en el seu entorn al Masnou”. El bisbe ha dit que “no es pot explicar ni comprendre que un jove de 19 anys doni la vida perdonant i estimant els seus botxins, cosa que és gràcia, obra de Déu”. Igualment ha recordat que “no és un noi perfecte, sinó un enamorat del Senyor, cosa que fa que, quan l’agafen a casa seva, té inicialment por però després canvia i li diu a la seva mare ‘God is with me’ (Déu és amb mi), moment en què clarament el Senyor l’assisteix i ell se’n fia”.

D’altra banda, Toni Vadell ha assegurat que “un moment que Joan Roig podia haver viscut des de la desesperació, l’odi i la rebel·lia, el viu amb gran fe, parlant de Déu, perquè el seu secret és Jesucrist”. El bisbe auxiliar ha assegurat que, a Joan Roig, “el sosté el Crist viu i ressuscitat”. Ha comentat igualment que “no és una moral, unes normes o una escalar de valors, sinó Crist”. I pel que fa a la beatificació, Vadell ha descobert que “el moment més important és la proclamació com a beat i la descoberta d’una imatge”. I ha pronostricat que, “en els moments més significatius, el Senyor tocarà el cor als qui segueixin la cerimònia, en un moment rellevant que serà personal”. Ha definit Joan Roig com “el patró dels joves cristians de Barcelona”, i ha assegurat que aquest esdeveniment és “providencial fa que l’Església ens animi a mirar Joan Roig perquè ens proposi un model de vida”.

D’altra banda, la religiosa María de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrat. Cor ha explicat, que l’Obra Beneficoassistencial del Nen Déu “és un do de Déu i una joia que engalana la nostra Església diocesana”. Maeso ha comentat que “el Nen Déu és una obra dedicada a les famílies més vulnerables i, a més, ha estat sempre una mostra que la caritat es pot practicar”. Ha explicat que “avui l’obra atén preferentment persones discapacitades i de molta necessitat, vessant en què ja porta més de 60 anys, però està obert a altres necessitats”. Sobre l’estada de Benet XVI, ha destacat que “va ser com un gran goig i una joia, un somni fet realitat”. De la visita, ha destacat “la senzillesa, la tendresa i l’amor a l’Església que va impulsar Benet XVI”.

Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió inicial sobre la Jornada de Germanor o Dia de l'Església Diocesana, que se celebra aquest diumenge.