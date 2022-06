En Zamora se prevén este verano alrededor de 750.000 desplazamientos de largo recorrido

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, junto a la coordinadora de Tráfico de Castilla y León, Inmaculada Matías, y al comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Oscar Rúa, han presentado en la provincia de Palencia, la campaña de la DGT para el verano de 2022, en la que se prevén alrededor de 10 millones de desplazamientos de largo recorrido entre los meses de julio y agosto. En el caso de la provincia de Zamora se esperan 750.000 desplazamientos.

Las primeras palabras de la delegada del Gobierno han sido para manifestar una gran preocupación por el año “especialmente trágico” en las carreteras de Castilla y León. “El año 2022 está siendo terrible. Llevamos 58 víctimas mortales, una cifra absolutamente dramática. Con este comienzo de verano, un verano tan deseado, de vuelta a la práctica normalidad, donde todos queremos disfrutar de amigos, de vacaciones, de celebraciones… tenemos que volver a recordar y pedir a la ciudadanía, a todos aquellos que se pongan al volante: especial precaución, el cumplimiento estricto de las normas de tráfico y seguridad vial”.

Barcones han insistido en aspectos clave como la velocidad, el cinturón de seguridad y las distracciones: “Fuera distracciones, no se puede utilizar el móvil mientras se está conduciendo. Es fundamental el cinturón de seguridad y los sistemas de retención, nada de alcohol, nada de drogas, pero no solo ya el que conduce, sino quienes le acompañan, si ven que la persona ha consumido sustancias, no hay que dejar que se ponga al volante. Necesitamos la complicidad de toda la ciudadanía para detener estas terribles cifras que llevamos en lo que va de año”.

“Cada vida que se pierde en la carretera nos desgarra”, ha aseverado Virginia Barcones, “por parte del Gobierno de España, de la DGT, del sector de Tráfico de la Guardia Civil, de los subsectores y de los agentes, el sistema de la DGT está preparado para que estos 10 millones de desplazamientos se produzcan con fluidez pero necesitamos la complicidad de la ciudadanía en el cumplimiento de las normas”.

AUMENTO DE FALLECIDOS EN VÍAS DE ALTA CAPACIDAD

“El reto de este verano es que el aumento de los desplazamientos previstos no tenga un reflejo en la siniestralidad en carretera. Durante el verano, en vías de alta capacidad en Castilla y León, en 2021 fallecieron 5 personas, 6 en el de 2020 y 5 en el de 2019, unas cifras que suponen un avance enorme respecto a hace diez años, cuando en el verano de 2011 fallecieron 12 personas”, ha reconocido Barcones que, no obstante, ha mostrado su preocupación “porque este año están creciendo las víctimas mortales en vías de alta capacidad. En Castilla y León en lo que va de año han fallecido 18 personas”.

Para intentar atenuar las salidas de vía, detrás de las que suele existir una velocidad excesiva o una distracción, Tráfico incrementará la vigilancia sobre este factor concurrente en autopistas y autovías con radares móviles embarcados tanto en coches rotulados como camuflados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Además, durante la primera semana del mes de julio, se realizará una campaña en la que se intensificarán los controles de velocidad en todo tipo de vías y a cualquier hora.

Para las distracciones, Tráfico ha instalado 24 cámaras de vigilancia del uso del móvil y de cinturón en Castilla y León.

MÁS DESPLAZAMIENTOS, AUNQUE DE MENOR DURACIÓN

Virginia Barcones ha señalado que “en lo que llevamos de año, los desplazamientos de largo recorrido están por encima de los niveles de 2019. Teniendo en cuenta esta tendencia, las estimaciones de la DGT para los meses de julio y agosto es que se produzcan cerca de 10 millones de desplazamientos de largo recorrido en Castilla y León. Durante el mes de julio se prevén 4,4 millones de desplazamientos y 5,4 millones en agosto, de un total de en torno a 10 millones de desplazamientos”.

Para atender al flujo de movimientos previstos y que estos se realicen de forma fluida y segura, la Dirección General de Tráfico ha establecido para este verano cuatro operaciones especiales:

1ª Operación salida del verano: del viernes 1 al domingo 3 de julio.

Salida del 1 de agosto: del viernes 29 de julio hasta el lunes 1 de agosto.

Operación especial del 15 de agosto: del viernes 12 al lunes 15 de agosto.

Operación retorno: del viernes 26 al domingo 28 de agosto.