El Zamora C.F con obligación de ganar al Racing de Santander

AGENDA DEPORTIVA…………………. 20-21 NOVIEMBRE 2021
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F. -REAL RACING CLUB DE SANTANDER (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.BOVEDANA -C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Domingo 16.05 horas)
C.D.PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sábado 17.00 horas)
C,D, VILLARALBO (Descansa)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
C.D. PARQUESOL “B”-ZAMORA C.F. (Domingo 11.00 horas)
RACING CLUB BENAVENTE -C.D. VILLAMAYOR (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA-C.D.NAVEGA (Sábado 16.30 horas)
C.D. HERGAR-U.D.SAN LORENZO (Domingo 15.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D. HERGAR-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. SAN PIO X-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 18.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -CIUDAD DE MOSTOLES “A”(Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
RIVER ZAMORA F.S -F.S. SALAMANCA (Domingo 17.00 horas)
C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN-C.D.INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
CLUB JOVENTUT DE BADALONA-C.D.ZAMARAT(Domingo 12.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA “OESTE”
CLUB ORENSE BALONCESTO-C.B ZAMORA (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
CLUB BALONMANO SORIA- BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)