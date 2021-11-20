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Zamora - Benavente

94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    El Zamora C.F con obligación de ganar al Racing de Santander

    Joventud de Badalona -C.D.Zamarat en Liga Femenina Challenge y C Balonmano Soria- Balonmano Zamora en División de Honor Plata

    Ruta de la PLATA

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 19 nov 2021

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 20-21 NOVIEMBRE 2021


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F. -REAL RACING CLUB DE SANTANDER (Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.BOVEDANA -C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Domingo 16.05 horas)


    C.D.PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sábado 17.00 horas)

    C,D, VILLARALBO (Descansa)


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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    C.D. PARQUESOL “B”-ZAMORA C.F. (Domingo 11.00 horas)


    RACING CLUB BENAVENTE -C.D. VILLAMAYOR (Sábado 16.30 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    U.D. TORESANA-C.D.NAVEGA (Sábado 16.30 horas)


    C.D. HERGAR-U.D.SAN LORENZO (Domingo 15.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    C.D. HERGAR-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D. SAN PIO X-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 18.30 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -CIUDAD DE MOSTOLES “A”(Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    RIVER ZAMORA F.S -F.S. SALAMANCA (Domingo 17.00 horas)


    C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN-C.D.INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)

    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    CLUB JOVENTUT DE BADALONA-C.D.ZAMARAT(Domingo 12.30 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA “OESTE”


    CLUB ORENSE BALONCESTO-C.B ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A

    CLUB BALONMANO SORIA- BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


    Radio en directo COPE
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    En directo 2

    Directo Misioneros por el mundo (redifusión)

    Misioneros por el mundo (redifusión)

    Con Asell Sánchez-Vicente

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