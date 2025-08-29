Viaje de alto riesgo: detienen a un hombre en Zamora con más de 55 kilos de cocaína tras dar positivo en un control

En una operación llevada a cabo por la Guardia Civil de Tráfico de Benavente, un hombre de 47 años y residente en Galicia fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al ser sorprendido con más de 55 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. La actuación tuvo lugar en el kilómetro 49 de la autovía A-52, en el término municipal de Rionegro del Puente, durante un control rutinario de seguridad vial.

El operativo, enmarcado dentro de las acciones de vigilancia y prevención de delitos en carretera, tenía como objetivo detectar conductas imprudentes o bajo los efectos de sustancias. Durante el control, los agentes procedieron a la identificación del conductor, quien viajaba solo y fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

POSITIVO EN DROGAS

El resultado del test fue positivo en cocaína, lo que motivó una inspección más minuciosa del vehículo. En el registro, los agentes localizaron en el maletero dos maletas que contenían 47 paquetes embalados y plastificados, los cuales arrojaron un peso total de 55,270 kilogramos de una sustancia que posteriormente fue identificada como cocaína.

El detenido fue inmediatamente arrestado y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias judiciales. Estas fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Puebla de Sanabria, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

controles eficaces

La Guardia Civil subraya la importancia de los controles de tráfico como herramienta eficaz no solo para la prevención de accidentes, sino también para la detección de delitos de mayor gravedad, como el narcotráfico. En este caso, la actuación rutinaria permitió interceptar una importante cantidad de droga que podría haber tenido como destino su distribución en otras regiones.

Este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos de la red viaria nacional con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado que utiliza las carreteras como vía de transporte de sustancias ilegales.

La investigación continúa abierta para esclarecer el posible destino de la droga y la existencia de otros implicados en la red de tráfico.