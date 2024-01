Solicitan al Ayuntamiento de Zamora el arreglo del carril bici de La Aldehuela

Zamora Sí ha llevado hasta la comisión de obras del Ayuntamiento de Zamora las quejas de muchos usuarios del carril bici de La Aldehuela que reclaman “urgentes mejoras ante el deterioro de la vía”.

El partido zamorano ha instado al equipo de Guarido a actuar sobre un carril donde “en muchos tramos ya no pueden verse ni las señales pintadas en el suelo”. Desniveles, adoquines movidos, raíces de los árboles que sobresalen y han roto el pavimento, señalizaciones borradas y un profundo desgaste de la vía que hace peligroso correr por ella o montar en bici, ante el riego de caídas, son algunos de los problemas denunciados por Zamora Sí.

“Son muchos los vecinos de Zamora que transitan o practican a diario deporte por esta zona, y lo que se encuentran es una vía con una falta de mantenimiento importante, a la que no se le está prestando ninguna atención por parte del equipo de gobierno”, explica el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé.

El Ayuntamiento “tiene abandonada esta zona del carril bici, que tan sólo se tocó hace un año, coincidiendo con las elecciones municipales, y en la que a penas se actuó sobre un kilómetro”, explica el concejal de Zamora Sí.

Una actuación “a todas luces escasa” si se tiene en cuenta que el carril bici de la ciudad cuenta con unos 20 kilómetros, de los que en su mayor parte discurren junto al Duero, por la zona de La Aldehuela.

“Los arreglos del año pasado no han resuelto el problema, de hecho, como no se han mantenido, cuando el equipo de Guarido se decida a actuar en condiciones, y no solo a parchear, seguramente tendrán que empezar por el principio de nuevo, ya que incluso en la zona en la que se trabajó ya ha empezado a borrarse la señalización, y a producirse problemas en el pavimento del carril”, aseguran desde Zamora Sí.