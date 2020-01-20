Resultados deportivos

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    El Zamora CF sigue invicto.Derrotas del Zamarat y Balonmano Zamora

    Zamora CF

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:15

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ZAMORA C.F. 1 BURGOS PROMESAS 0

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. BENAVENTE 0 C.D. VILLARALBO 0

    C. D. BOVEDANA 1 C.D. ONZONILLA 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. “B” 3 ATLÉTICO BEMBIBRE 3

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 1 S.D. PONFERRADINA 0

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    AMIGOS DEL DUERO 6 TROBAJO DEL CAMINO 1

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    AMIGOS DEL DUERO B 1 C.D. PALENCIA 0

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 10 C.D. UNION ARROYO 4

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    SANI 2000 F.S. 2 C.D. INTERSALA ZAMORA 5

    C.F.S. ZAMORA 1 F.S. SALAMANCA 5

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS

    RIVER ZAMORA F.S. 3 C.D. TRES COLUMNAS 2

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 107 JUARISTI ISB 103

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 73 PORRIÑO 86

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ARASKI 69 C.D.ZAMARAT 59

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    B.M. VILLA DE ARANDA 26 BALONMANO ZAMORA 22

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