Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 08:15
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ZAMORA C.F. 1 BURGOS PROMESAS 0
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. BENAVENTE 0 C.D. VILLARALBO 0
C. D. BOVEDANA 1 C.D. ONZONILLA 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. “B” 3 ATLÉTICO BEMBIBRE 3
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 1 S.D. PONFERRADINA 0
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
AMIGOS DEL DUERO 6 TROBAJO DEL CAMINO 1
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
AMIGOS DEL DUERO B 1 C.D. PALENCIA 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 10 C.D. UNION ARROYO 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
SANI 2000 F.S. 2 C.D. INTERSALA ZAMORA 5
C.F.S. ZAMORA 1 F.S. SALAMANCA 5
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS
RIVER ZAMORA F.S. 3 C.D. TRES COLUMNAS 2
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 107 JUARISTI ISB 103
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 73 PORRIÑO 86
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ARASKI 69 C.D.ZAMARAT 59
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
B.M. VILLA DE ARANDA 26 BALONMANO ZAMORA 22