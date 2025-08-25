Un menor, evacuado al hospital tras caer en una zona inaccesible junto a la cárcel abandonada de Zamora

Un niño de 13 años tuvo que ser rescatado de urgencia en la tarde del domingo tras sufrir una caída en las inmediaciones de la cárcel vieja de Zamora, en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia. El incidente se produjo alrededor de las 20:37 horas en un camino de tierra estrecho situado en la parte trasera del antiguo edificio penitenciario, un lugar inaccesible para los vehículos sanitarios, lo que obligó a movilizar un amplio operativo.

Aunque en un primer momento se informó que el accidente había ocurrido en el interior de la antigua cárcel, las autoridades confirmaron más tarde que el menor se había precipitado desde una altura aproximada de un metro y medio en el exterior del inmueble. A pesar de que la altura no parecía especialmente elevada, la caída se produjo en una zona complicada, lo que dificultó la actuación inmediata de los equipos de emergencia.

Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias activó de forma inmediata a los bomberos de Zamora, así como a la Policía Local y a los servicios sanitarios del Sacyl, que movilizaron una UVI móvil hasta el lugar. Sin embargo, el terreno impidió que la ambulancia pudiera acercarse hasta el punto exacto donde se encontraba el joven herido.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el menor fue trasladado manualmente desde el lugar del accidente hasta la ambulancia, donde recibió la primera atención sanitaria. Posteriormente, fue evacuado al Complejo Asistencial de Zamora, donde permanece en observación. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Este suceso vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las inmediaciones de edificios abandonados o en desuso, como es el caso de la antigua cárcel de la capital zamorana, donde en los últimos tiempos se han registrado diferentes incidentes relacionados con la entrada de jóvenes o el deterioro de sus estructuras.

Las autoridades piden precaución a la ciudadanía y recuerdan que estos espacios pueden suponer un riesgo, especialmente para menores que acceden sin conocimiento del peligro.