La Cofradía Jesús Nazareno muestra estos días su cara más solidaria con la organización de la I Marcha Solidaria ‘Caminamos contigo frente al Cáncer’. Una acción benéfica a favor de la Asociación de ayuda frente al Cáncer de Zamora (AZAYCA).

La marcha tendrá lugar el próximo domingo 29 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. El recorrido, curiosamente, será calcado al empleado por la cofradía para su procesión. Así, los participantes saldrán de la Plaza Mayor para tomar Plaza Sagasta, C/ San Torcuato, Plaza de Alemania, Avda. Víctor Gallego, C/ Libertad (dejando a la derecha la Parroquia de Lourdes), Avda. Cardenal Cisneros (calzada lateral), Avda. Tres Cruces (Crucero), Avda. Tres Cruces, C/Amargura, Avda. Príncipe de Asturias (por el Sancho), C/ Santa Clara, Plaza Sagasta y finalizando en Plaza Mayor.

La participación en la marcha tendrá un coste de cinco euros, que incluirá la inscripción en la prueba, una gorra y una camiseta.

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, ha recordado este martes que la marcha tiene como objetivos, aparte de recaudar fondos para las actividades que presta la asociación, dar visibilidad a “todos” los tipos de cáncer, independientemente de su frecuencia o de si son más o menos populares. De ahí, señaló, que en el logotipo de la prueba se incluyan todos los colores, como una forma de hacer que todos los enfermos estén presentes en este acto benéfico.

Los interesados en participar podrán apuntarse a la marcha por las mañanas en la sede de la cofradía y también en una de las casetas de la Plaza de Hacienda, donde voluntarios de la asociación atenderán a los participantes.

El objetivo, señaló Pilar de la Higuera, es llegar a los mil participantes, una cifra a todas luces posible si se tiene en cuenta que ya hay alrededor de 500 inscritos.